نائب محافظ القاهرة: حريق عزبة خير الله بدون إصابات

قالت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن حريق مدخل عزبة خير الله بمصر القديمة، لم يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين، وسيطرت الحماية المدنية بدورها، على النيران التى نشبت في «هيش» بنطاق نادى طلائع الفرسان، وامتدت إلى عشش وعقار مكون من أرضي و4 أدوار.

وأضافت لـ«الوطن»، أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة يرافقه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وقيادات تنفيذية بالمحافظة، توجهوا إلى الموقع فور اندلاع الحريق ومتابعة جهود السيطرة على الحريق.

كانت غرفة العمليات بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل عزبة خير الله، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وقوات الحماية المدنية، إلى موقع الحريق للتعامل مع الموقف.