محافظ القاهرة يصل موقع حريق عزبة خير الله.. والدفع بـ11سيارة إطفاء

يتفقد الآن، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ويرافقه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، الحريق الذى نشب بـ«هيش» في مطلع «عزبة خيرالله»، أمام نادي طلائع الفرسان بحي مصر القديمة بقطعة أرض فضاء، وامتد الحريق إلى بعض العقارات، وجاري إطفاء دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة «عزبة خير الله»، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

وقال اللواء ابراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إن الحماية المدنية دفعت بـ11 سيارة مطافئ إلى موقع الحريق في مدخل «عزبة خير الله» بمصر القديمة من أجل السيطرة على الحريق، مضيفا لـ«الوطن» أن النيران اندلعت في «هيش» بنادي طلائع الفرسان، وبعدها امتد لمغسلة و3 عشش من الطوب الأبيض ثم سقف خشبي.

يذكر أن عددًا من قيادات محافظة القاهرة، ومنهم المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، توجهوا إلى موقع الحريق لمتابعة الموقف.