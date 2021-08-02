بعد انتشار صورها.. تعرف على شكل العملة البلاستيكية المصرية الجديدة

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الصور التي توضح شكل العملة البلاستيكية المصرية الجديدة، التي يتم العمل عليها من قبل البنك المركزي المصري.

ويترقب المصريون بدء طرح أول عملة بلاستيكية مصرية، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها مصر بإصدار العملات البلاستيكية، وهو ما يزيد التساؤلات عن شكل العملة البلاستيكية المصرية الجديدة.

وسيتم اصدار أول عملة بلاستيكية مصرية عن دار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لذلك نستعرض في السطور التالية شكل العملة البلاستيكية المصرية الجديدة.

ووفقا لما أعلنه البنك المركزي فإن شكل العملة البلاستيكية المصرية الجديدة سيكون مثل باقي العملات البلاستيكية المنتشرة في العالم، وستكون من مادة «البوليمر».

شكل الـ10 جنيهات البلاستيكية

ووفق الأشكال المتداولة اليوم لشكل العملة البلاستيكية المصرية الجديدة، فيظهر أن فئة الـ10 جنيهات وضعت عليها صورة مسجد الفتاح العليم ومتضمنة ألوان الجنيه المصري الورق، ومرسوم عليها زهرة اللوتس على الجانب.

شكل الـ20 جنيه الجديدة

أما عن شكل العملة البلاستيكية المصرية الجديدة فئة الـ20 جنيه فيظهر فيها صورة مسجد محمد علي، بجانب ألوان قوس قزح كعلامة تمويهية، باللون الأخضر الفاتح، من الجانب مرسوم عليه زهرة اللوتس.

وتتميز العملات البلاستيكية أنها ضد التلف، يمتد عمرها لفترات أطول من نظيرتها الورقية، وضد المياه، وذات فاعلية أكبر أمام محاولات التزييف، وصديقة للبيئة.

تتمتع العملة البلاستيكية بالمقاومة بشكل كبير لنقل الميكروبات أو الفيروسات، رغم أنها أكبر تكلفة في طباعتها من نظيرتها الورقية إلا أنها أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، وتتمتع بعمر افتراضي أكبر من البنكنوت الورقي تدوم 3 أضعاف العمر الافتراضي لنظيرتها الورقية.

وتستخدم دول عديدة العملة البلاستيكية جنبًا إلى جنب مع العملة الورقية، ومنها بريطانيا والمكسيك وروسيا، والسعودية وهى دول لم تلغِ استخدام العملة المعتادة بشكل قاطع حتى الآن.