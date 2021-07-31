موعد طرح العملات البلاستيكية في مصر.. خلال أشهر قليلة

خلال الفترة القليلة المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد طرح العملات البلاستيكية في مصر، وتعميمها بجميع المحافظات، بداية من أول شهر نوفمبر المقبل، خاصة بعد أن شرح طارق عامر محافظ البنك المركزي، اليوم السبت، تم من خطوات لإنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزي للرئيس عبدالفتناح السيسي، خلال لقائهما صباح اليوم.

واطلع الرئيس السيسي على عينات من البنكنوت الجديد، الذي سيتم إصداره في مطلع نوفمبر المقبل، موعد طرح العملات البلاستيكية في مصر، بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد.

موعد طرح العملات البلاستيكية في مصر

3 أشهر تفصلنا عن موعد طرح العملات البلاستيكية في مصر، وإصدار البنك المركزي لعملة البوليمر الجديدة من مطبعة العاصمة الإدارية، وقال مصادر بالبنك المركزي، إن معدلات التنفيذ في المطبعة الجديدة، متقدمة وقاربت على الانتهاء، مشيرة إلى أن مطبعة البنك المركزي بالعاصمة الإدارية، تضم 4 خطوط لإنتاج وطباعة النقود، وأن ماكينات الطباعة الجديدة تطبع جميع فئات العملة الورقية والبلاستيكية، وأكدت المصادر أنه مع بداية شهر نوفمبر هو موعد طرح العملات البلاستيكية في مصر.

مميزات النقود البلاستيك

يذكر أن النقود البلاستيكية مصنوعة من مادة البوليمر ذات الملمس الناعم، وغير ضارة بالبيئة، بالإضافة إلى أن عمرها يعادل أضعاف عمر العملة الورقية، ويسهم استخدام العملات البلاستيكية في تخفيض تكاليف الطباعة، ومن المرجح أنه لا يمكن تزييفها.

نفس حجم العملات الورقية

من أهم مميزات النقود البلاستيك أن استخدامها يحسن مستوى الأوراق التي تتداول بشكل كبير، والعملة البلاستيكية لن تكون شبيهة بالعملة المعدنية أو الكوينز، ولكن حجمها مثل حجم العملة الورقية المتداولة، وتحمل نفس التصميم كل بحسب فئته، ولكن خامتها أفضل بكثير من العملة الورقية كونها لا تتلف بسهولة ويمكن حملها بالمحفظة بطريقة طبيعية.

وتتميز أيضا العملات الجديدة أنها منخفضة التكلفة، نظرًا لعمرها الافتراضي الأطول، مقارنة بالعملات الورقية التي تتلف بشكل أسرع نتيجة تداولها.