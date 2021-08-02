حفل زفاف على يومين لعروس «من يؤتمن على العرض» في الدقهلية

استعدادات كبيرة تجريها أسرة عروس قرية شركة بسنديلة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، والتي شغلت الرأي العام في مصر منذ شهرين، بعد أن رفض والدها أن يكتب قائمة بالمنقولات، واكتفي بأن يكتب «من يؤتمن على العِرض لا يُسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا»، والتي تستعد لحفل الزفاف في نهاية شهر أغسطس 2021، وسط إصرار من والد العروس أن يظل على المبدأ الذي أعلنه وعدم كتابة أي قائمة منقولات الزوجية لابنته، مؤكدا على عبارة «من يؤتمن علي العرض لا يسأل عن المال».

والد عروس من يؤتمن العرض: الفرح يومين أحدهما بالقرية والثاني بالمنصورة

وقال المهندس ناصر مخلوف، والد العروس مفتش في وزارة البيئة، إنه نظرا للأعداد الكبيرة التي ستحضر الفرح، قررت عمل الفرح على يومين اليوم الأول يوم 26 أغسطس الجاري، وسيكون في القرية، وفيه ندعو المعازيم على الغداء وتستعد بالذبائح، والأطعمة، وسنقيم حفلا آخر في يوم 28 أغسطس في أحد فنادق مدينة المنصورة، وتعاقدت مع شركة خاصة بتنظيم الأفراح لتتولى عملية التنظيم كاملة.

مخلوف: اشتريت لابنتي أفضل شئ

وأضاف «مخلوف» لـ«الوطن»، أنه في الوقت الذي رفضت كتابة قائمة المنقولات فقد اشتريت لابنتي أفضل شئ تشتريه عروسة في الوقت الحالي، وأن ما أفعله حتى تعيش ابنتي عيشة مستقرة في بيتها الجديد.

وأكد «أنني ما زلت على العهد بعدم كتابة أي قائمة منقولات، ورفضت طلب العريس بكتابة القائمة، فكلمتي واحدة لا تتغير، وكل ما أتمناه أن تكون ابنتي سعيدة في حياتها الزوجية، وأي شيء خلاف ذلك هو زائل، فما قيمة أن أحافظ على منقولات ابنتي ولا تكون سعيدة في منزل زوجها».

وأشار «ما فعلته لأضرب المثل في التسامح بين الزوجين، فقد حضرت زيجات كثيرة ولم تكتمل بسبب الخلاف على القائمة أو الخلاف على ما يشتريه كل طرف من طرفي الزواج، ولذلك أجد العنوسة انتشرت ليس بين البنات فقط وإنما بين الشباب أيضا والذي أصبح غير قادر على تكاليف الزواج».

وأضاف «ما فعلته من أجل أن نخفف عن أبنائنا الشباب، متسائلا: ماذا لو حدثت مشاكل ومعي القائمة بالمنقولات ستكون مجرد كراكيب في أي مخزن، ولكن أنا أبحث عن سعادة ابنتي في بيتها الجديد».