البنك المركزي: النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية ليست نهائية

أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، أن النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية من فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيها، هي نماذج مبدئية وليست نهائية وقابلة للتطوير.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه النماذج هي واحدة من نماذج متعددة يجري تصميمها للعملات البلاستيكية المقرر طرحها بالسوق قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن العملات البلاستيكية الجديدة ستكون مصممة من 13 طبقة.

وكانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية صور لعملات بلاستيكية للعملة المصرية من فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيها والتي من المقرر أن يطرحها البنك المركزي قبل نهاية العام.

وكانت مصادر مصرفية مسؤولة قالت لـ «الوطن»، إن التصميم النهائي للعملة البلاستيكية لم يُصدر بعد، ويتم حاليا إجراء بعض التعديلات عليها.

وتداول العديد من المصريين بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، صور العملات البلاستيكية الجديدة المزمع طرحها قريباً، حيث ظهر مسجد الفتاح العليم على فئة الـ 10 جنيهات المتداولة.

وفى الفئة القديمة من ورقة الـ 10 جنيهات، يوجد مسجد الرفاعى، والذى يقع فى مواجهة مسجد السلطان حسن، فى مكان كانت تشغل جزءا منه زاوية الرفاعى، وفى سنة 1286 هجرية أمرت الأميرة خوشيار، والدة الخديو إسماعيل، بهدم هذه الزاوية والأبنية المجاورة لها بعد أن اشترتها لإقامة مسجد كبير مكانها، يُلحق به مدفن لها ولسلالتها، وضريحان للشيخ على أبى شباك الرفاعى والشيخ عبدالله الأنصارى ممن كانوا مدفونين بالزاوية المذكورة.