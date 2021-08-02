قبل طرحه بساعات.. مصطفى كامل يكشف أسباب تأجيل ألبومه الجديد

فاجأ المطرب مصطفى كامل جمهوره، بتأجيل طرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «وجع قلبي» والذي كان من المقرر طرحه خلال ساعات.

ونشر «كامل» عبر حسابه على «فيس بوك»، بيانا قال فيه «السادة الأخوة المحترمين الجمهور المحترم، بيان ورسالة هامة وأخيرة، مواعيد طرح الأعمال الفنية أصبحت بيد الشركات التي تقوم بنزول الأعمال، وهذه الشروط تطبق على كل نجوم مصر والعالم العربي على الكبير والصغير، وهذه أصبحت شروط الشركات نرجو من الجميع التفهم الجيد لما يحدث، بعض جمهورنا الحبيب وليس الكل، نراه يتحدث وكأنه لا يعلم بوضع السوق الفني على الإطلاق، وكأن ألبوم الفنان مصطفى كامل هو الوحيد الذي يتم تطبيق هذا عليه، رغم أننا شرحنا بالتفاصيل عشرات المرات».

وأضاف «أيها السادة الأحباب المحترمون، الفنان الكبير عمرو دياب طرح 3 أغاني في 3 شهور حتى الآن، والفنان الكبير حسين الجسمي طرح 3 أغنيات في 7 شهور والفنان الكبير محمد فؤاد طرح أغنيتين في 4 شهور، والأمور لم تعد بيد شركات الإنتاج مثل أيام الشريط والسي دي، الله غالب علينا، فالصناعة أصبحت تدار بهذا الشكل والسوق المصري والعربي به من 3 إلى 5 شركات ديچيتال واتصالات ويوتيوب فقط، هي التي بيدها فقط السيستم الخاص بطرح الأعمال الفنية. وشركات الإنتاج مثلنا لاتمتلك هذا السيستم، ومن يعترض لن تقوم الشركات بالتعاقد معه».

واختتم قائلا «نرجو من الجميع قراءة هذا البيان والتوضيح الذي ننشره كثيراً ورغم ذلك نجد بعض التعليقات تحمل نفس الأراء رجاء من السادة الجمهور الحبيب تفهم الأمر، وشكراً وخالص الشكر لكل من يتفهم الأمر».

ألبوم وجع قلبي

ألبوم مصطفى كامل الجديد، سيتضمن 8 أغنيات جميعهم من كلماته، ما عدا أغنية واحدة من كلمات الشاعر هشام عبد الحليم، أما بخصوص الألحان فستكون ما بين مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع الموسيقي من نصيب باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج، وأغنية من توزيع إسلام ساسو.