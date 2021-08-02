موعد وشروط اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية لطلاب الثانوية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء مكتب التنسيق أعماله، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بينها كلية التربية الرياضية، حيث أتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

كيفية التسجيل الإلكتروني للتقدم باختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية

يتم التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من خلال الرابط الإلكتروني

www.tansik.egypt.gov

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

1ـ يقوم الطالب/ الطالبة بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات.

2ـ يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل بإدخال الرقم القومي ورقم الجلوس، يظهر للطالب بياناتة الشخصية والتي تتضمن: الرقم الجلوس، أسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الادارة التعليمية التابع لها الطالب، المدرسة، الشعبة التي درس فيها الطالب.

3ـ على الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على الموقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

4 ـ تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له وأسماء الكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

5 ـ يقوم الطالب باختيار قدرات التربية الرياضية والمواعيد .

6 ـ عقب انتهاء الطالب من التسجيل يقوم بطباعة إيصال التسجيل الإلكتروني، والتوجه به إلى مقر كلية التربية الرياضية في الموعد المحدد.

موعد اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف

تبدأ اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية التربية الرياضية في جامعة بني سويف اعتبارا من السبت الموافق 7/8/2021 حتى الخميس الموافق 19/8/2021م

الأوراق المطلوبة للالتحاق باختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

1 ـ طباعة إيصال التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات.

2 ـ رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه .

3 ـ الرقم القومي وصورة منه أو شهادة الميلاد وصورة منها.

4 ـ عدد 4 صور شخصية مقاس 4× 6 حديثة.

5 ــ يسدد الطالب قيمة ملف القدرات 450 جنيها بخدمة فوري بالكلية.