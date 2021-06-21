رئيس التحرير

محمود مسلم

جامعة بني سويف تبدأ تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب

كتب:

عمرو رجب
01:32 م | الإثنين 21 يونيو 2021
جامعة بني سويف تبدأ تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن بدء امتحانات كلية الطب طبقا لمنظومة الاختبارات الإلكترونية الجديدة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي التعليم العالي والاتصالات طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق القطاع الطبي كمرحلة أولى، حيث تعد جامعة بني سويف من أوائل الجامعات الحكومية المصرية التي تطبق الاختبارات الإلكترونية عبر المنظومة التي دشنها المجلس الأعلى للجامعات.

وقال «حسن»، في تصريح صحفي، اليوم، أن عدد الطلاب الذين خضعوا للاختبارات الإلكترونية اليوم يصل لـ292 طالب بالفرقة الثالثة مع توافر أجهزة الكمبيوتر لتنزيل الامتحانات عليها بمتابعة أعضاء هيئة التدريس ومختصين تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لتقديم الدعم الفني للطلبة في حال وجود أي مشكلة والتأكد من خوض الامتحانات بهدوء دون أي عراقيل.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة من توفير وسائل التطهير والتعقيم، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ومراعاة التباعد الاجتماعي، مع التشديد على ارتداء الكمامة حفاظًا على صحة الجميع.

وقال الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى إن المركز يهدف إلى تغطية اختبارات كلية الطب البشري بسعة 450 جهاز حاسب آلي، وأن الكلية تسير بخطي سريعة من أجل الاعتماد على الشكل الإلكتروني بشكل نهائي في ظل الاتجاه إلى التحول الرقمي، مشيدا بتجهيزات المركز على أعلى مستوى والبنية التحتية، والأجهزة والتقنيات الحديثة للتحول الرقمي.

{"description":"\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0628\u0646\u064a \u0633\u0648\u064a\u0641 \u062a\u0628\u062f\u0623 \u062a\u0637\u0628\u064a\u0642 \u0645\u0646\u0638\u0648\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0627\u062e\u062a\u0628\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u0644\u0643\u062a\u0631\u0648\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629 \u0628\u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0637\u0628"}
{"description":"\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0628\u0646\u064a \u0633\u0648\u064a\u0641 \u062a\u0628\u062f\u0623 \u062a\u0637\u0628\u064a\u0642 \u0645\u0646\u0638\u0648\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0627\u062e\u062a\u0628\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u0644\u0643\u062a\u0631\u0648\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629 \u0628\u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0637\u0628"}
{"description":"\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0628\u0646\u064a \u0633\u0648\u064a\u0641 \u062a\u0628\u062f\u0623 \u062a\u0637\u0628\u064a\u0642 \u0645\u0646\u0638\u0648\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0627\u062e\u062a\u0628\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u0644\u0643\u062a\u0631\u0648\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629 \u0628\u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0637\u0628"}
{"description":"\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0628\u0646\u064a \u0633\u0648\u064a\u0641 \u062a\u0628\u062f\u0623 \u062a\u0637\u0628\u064a\u0642 \u0645\u0646\u0638\u0648\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0627\u062e\u062a\u0628\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u0644\u0643\u062a\u0631\u0648\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629 \u0628\u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0637\u0628"}
{"description":"\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0628\u0646\u064a \u0633\u0648\u064a\u0641 \u062a\u0628\u062f\u0623 \u062a\u0637\u0628\u064a\u0642 \u0645\u0646\u0638\u0648\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0627\u062e\u062a\u0628\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u0644\u0643\u062a\u0631\u0648\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629 \u0628\u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0637\u0628"}
{"description":"\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0628\u0646\u064a \u0633\u0648\u064a\u0641 \u062a\u0628\u062f\u0623 \u062a\u0637\u0628\u064a\u0642 \u0645\u0646\u0638\u0648\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0627\u062e\u062a\u0628\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u0644\u0643\u062a\u0631\u0648\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629 \u0628\u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0637\u0628"}
{"description":"\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0628\u0646\u064a \u0633\u0648\u064a\u0641 \u062a\u0628\u062f\u0623 \u062a\u0637\u0628\u064a\u0642 \u0645\u0646\u0638\u0648\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0627\u062e\u062a\u0628\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u0644\u0643\u062a\u0631\u0648\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629 \u0628\u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0637\u0628"}

اقرأ المزيد:

ضبط 9 حالات غش في امتحانات جامعة بني سويف

حسن: جامعة بني سويف الأولى مصريا في العلوم البيطرية والثانية صيدلانيا

رئيس جامعة بني سويف يثمن جهود الإعلاميين في خدمة الوطن والمجتمع

انطلاق مبادرة لتوفير أتوبيسات لنقل طلاب جامعة بني سويف «مجانا»

جامعة بني سويف: تطبيق نظام الهوية الرقمية لطلاب الدراسات العليا

تبدأ 1 يونيو ..إجراءات وقائية بامتحانات الترم الثاني في جامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف يسلم هدية الرئيس لأسرة شهيدة القطاع الطبي

جامعة بني سويف تصدر مجلة «سبورتيجا» لنبذ التعصب الرياضي

6 مرشحين لرئاسة جامعة بني سويف بينهم رئيسها الحالي