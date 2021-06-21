جامعة بني سويف تبدأ تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن بدء امتحانات كلية الطب طبقا لمنظومة الاختبارات الإلكترونية الجديدة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي التعليم العالي والاتصالات طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق القطاع الطبي كمرحلة أولى، حيث تعد جامعة بني سويف من أوائل الجامعات الحكومية المصرية التي تطبق الاختبارات الإلكترونية عبر المنظومة التي دشنها المجلس الأعلى للجامعات.

وقال «حسن»، في تصريح صحفي، اليوم، أن عدد الطلاب الذين خضعوا للاختبارات الإلكترونية اليوم يصل لـ292 طالب بالفرقة الثالثة مع توافر أجهزة الكمبيوتر لتنزيل الامتحانات عليها بمتابعة أعضاء هيئة التدريس ومختصين تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لتقديم الدعم الفني للطلبة في حال وجود أي مشكلة والتأكد من خوض الامتحانات بهدوء دون أي عراقيل.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة من توفير وسائل التطهير والتعقيم، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ومراعاة التباعد الاجتماعي، مع التشديد على ارتداء الكمامة حفاظًا على صحة الجميع.

وقال الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى إن المركز يهدف إلى تغطية اختبارات كلية الطب البشري بسعة 450 جهاز حاسب آلي، وأن الكلية تسير بخطي سريعة من أجل الاعتماد على الشكل الإلكتروني بشكل نهائي في ظل الاتجاه إلى التحول الرقمي، مشيدا بتجهيزات المركز على أعلى مستوى والبنية التحتية، والأجهزة والتقنيات الحديثة للتحول الرقمي.