البرهان: نتطلع لإقامة علاقات طبيعة مع الولايات المتحدة

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن بلاده تتطلع لإقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

دعوة سودانية لـ«واشنطن» إلى تقديم الدعم للخرطوم لإنجاح الفترة الانتقالية

ودعا «البرهان» خلال لقائه مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عضو مجلس الأمن الوطني الأمريكي، سامنثا باور، بمكتبه، أمس الأحد، واشنطن إلى تقديم الدعم للسودان لإنجاح الفترة الانتقالية وإقامة انتخابات نزيهة تعزز مسيرة الديمقراطية بالسودان.

وفي مايو 2020، وافقت الحكومة الأمريكية على تعيين نور الدين ساتي سفيراً لديها ليصبح بذلك أول سفير للسودان في الولايات المتحدة منذ 23 عاماً.

وكانت الولايات المتحدة، خفضت مستوى العلاقات مع السودان إلى درجة قائم بالأعمال منذ 23 عاماً، وفي عام 1998 طردت واشنطن السفير السوداني لديها وخفضت التمثيل إلى قائم بالأعمال، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي 14 ديسمبر 2020، رفعت الولايات المتحدة اسم السودان رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ومنذ عام 1993 كانت واشنطن تضع الخرطوم على قائمتها للدول الراعية للإرهاب، متهمة النظام السابق برئاسة عمر البشير بأنه كان يوفر المأوى لجماعات متطرفة، وأدى ذلك إلى قطع الاستثمار والمساعدات المالية عن السودان وعزله عن النظام المصرفي العالمي.

وفي مارس 2021، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن حصلت على 335 مليون دولار من السودان لتعويض ضحايا تفجيرات عام 1998 لسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، والمدمرة الأميركية كول عام 2000، وكذلك مقتل الموظف جون جرانفيل في عام 2008.