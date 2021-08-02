حدث ليلا.. تنسيق الجامعات وتأجيل الجرعة الثانية وخسائر الأولمبياد

تقدم «الوطن» لقرائها «حدث ليلا»، وهو ملخصًا لأبرز ما تناولته برامج «التوك شو» المسائية من فقرات وموضوعات، حيث اختلفت المواضيع التي جرى مناقشتها في البرامج بالأمس، حيث أجرى عدد من المتخصصين مداخلات هاتفية مع عدد من القنوات والبرامج.

«مكتب التنسيق» يكشف كليات تتطلب «اختبار قدرات» وطرق التقديم لها

أعلن الدكتور سيد عطا، المشرف على أعمال مكتب تنسيق الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تسجيل اختبار القدرات للالتحاق ببعض الكليات التي تحتاج قدرات من 7 لـ 17 أغسطس الجاري، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

وأضاف «عطا»، أن الكليات التي يحتاج الالتحاق بها لأداء اختبار قدرات، هي كليات الإعلام وفنون جميلة وفنون تطبيقية وتربية موسيقية وتربية فنية، وكليات التربية الرياضية وكليات التمريض والمعاهد الفنية وكذلك السياحة والفنادق، موضحًا أنه سيتم فتح باب التنسيق للطلاب لبدء تسجيل الرغبات الخاصه بتلك الكليات يوم 7 أغسطس إلكترونيا.

زكام ورشح.. أستاذ فيروسات في الصين يكشف أعراضا جديدة لمتحور «دلتا»

قال الدكتور فايد عطية، أستاذ علم الفيروسات بجامعة شانتوه في الصين، إن منظمة الصحة العالمية أصدرت تقريرا منذ 3 أسابيع ذكرت فيه أن سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» ستكون سائدة على مستوى العالم بنسبة 85%، وبدأت تظهر حالات في الصين منذ حوالي أسبوع، وتزايدت في بعض المقاطعات، لكن الأمر في الصين محكوم بدرجة عالية.

وأضاف «عطية»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، سلالة دلتا سريعة الانتشار جدًا، أكثر من أي طفرة أو سلالة مر بها الفيروس من قبل بـ 40 لـ 60%، «هي نفس الأعراض بس زاد عليها حاجة، وهو أعراض نزلات البرد، احنا بقينا قدام سلالة تشبه نزلات البرد بشكل كبير مثل الرشح والعطس والزكام، فضلًا عن سرعة انتشارها».

مستشار «الصحة» عن تأجيل الحصول على جرعة اللقاح الثانية: أسباب تنظيمية

علق المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، على بعض الأقاويل التي توضح أن سبب تأجيل حصول بعض المواطنين على الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لوباء كورونا لمدة 12 يوما يتمثل في عدم توفر جرعات اللقاحات.

وأكد خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «رأي عام»، المذاع على شاشة TeN، أن هذا ليس صحيحا على الإطلاق، وأن السبب الحقيقي وراء هذا التأجيل لتنظيم وفود المواطنين على مراكز التطعيم ومنعا لحدوث أي تكدسات أمام تلك المراكز.

اللجنة الأولمبية: حصد ميدالية في المصارعة «مش مضمون».. ومتفائلون باليد

علق المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية، على أداء البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، في مختلف الألعاب، خاصة الخسارة في لعبة المصارعة، قائلا إنّ الآمال مازالت موجودة في لعبة المصارعة، حيث يمثل مصر في الأولبياد 5 لاعبين، والآمال مُنصبة في اللاعب «كيشو»، وهو الأقرب للمنافسة، «أنا مش بقول الميدالية مضمونة على الإطلاق».

وأضاف «العريان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه مازالت هناك فرص في لعبة الكاراتيه، وهذه هي الفرصة الأكبر، فهناك 3 فرص منهم لاعبان فرصهما أعلى، وهما اللاعبة جيانا فاروق، واللاعب علي الصاوي، وهناك فرصة لا بأس بها في لعبة الخماسي الحديث.

وأشار إلى أن هناك فرصا بالفروسية واليد، لافتا أن منتخب اليد هو الفريق الجماعي المتبقي، وفرصه مرتفعة للتأهل في مباراة ألمانيا، مؤكدا: «متفائلون بالمنتخب».