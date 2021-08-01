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«كورونا»: «دلتا» تدفع الصين لإجراء «فحوصات مليونية وقيود على السفر»

عشرات الآلاف يتظاهرون ف فرنسا رفضاً للشهادة الصحية

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 محمد البلاسى
10:25 م | الأحد 01 أغسطس 2021
مظاهرات فى فرنسا رفضاً للشهادة الصحية

مظاهرات فى فرنسا رفضاً للشهادة الصحية

أطلقت مدن صينية حملات فحص «كوفيد-19» واسعة النطاق تشمل الملايين، وفرضت قيوداً جديدة على السفر فى وقت تحاول فيه السلطات الصحية جاهدة احتواء أكبر تفشٍّ للفيروس فى البلاد منذ أشهر، وسجّلت الصين، أمس، 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 53 حالة عدوى محلية، فيما تفيد تقارير بأن مجموعة إصابات على صلة بمطار فى شرق البلاد أدت إلى تفشى الوباء فى أكثر من 20 مدينة وأكثر من عشر مقاطعات، وتعد الموجة الأخيرة الأوسع انتشاراً فى الصين منذ أشهر عدة بعدما نجحت البلاد بدرجة كبيرة فى القضاء على الوباء على أراضيها العام الماضى.

وتسبب تفشى المتحورة «دلتا» شديدة العدوى فى مطار نانجينج فى مقاطعة جيانجسو فى يوليو بانتشار الإصابات الأخيرة. ونظم آلاف الفرنسيين احتجاجاً على تصريح صحى خاص بالفيروس فى أنحاء باريس، واستخدمت قوات مكافحة الشغب الأيدى والغاز المسيل للدموع لصد المتظاهرين، وانتشر نحو 3 آلاف من قوات الأمن حول العاصمة الفرنسية لمواجهة الاحتجاجات.

واتخذت الشرطة مواقع على طول شارع الشانزليزيه فى باريس لحمايته من دخول المتظاهرين العنيفين، كما أقر نواب البرلمان مشروع قانون يتعلق بالفيروس يتطلب الحصول على تصريح دخول لمعظم الأماكن، اعتباراً من 9 أغسطس، مع ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، وتزايد عدد حالات دخول المستشفيات. وعالمياً، ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 197 مليوناً و825 ألفاً و365 حالة، وأفادت الجامعة بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى العالم ارتفع إلى 4 ملايين و216 ألفاً و780 حالة، وتتصدّر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضرّراً بـ34 مليوناً و978 ألفاً و276 إصابة، و613 ألفاً و157 وفاة بالفيروس.

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