حملات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بدمياط

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الزرقا، حملة مكبرة برئاسة محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة الزرقا، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة، عن تحرير عدد من محاضر مخالفة عدم ارتداء كمامة، وكذلك التحفظ على بعض الإشغالات، وذلك تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء، وحفاظا على السلامة العامة للمواطنين، يأتي ذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات والأسواق.

ومنع قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بالزرقا، إقامة سوق عشوائية بقرية ميت الخولي عبدالله، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، وحفاظاً على السلامة العامة للمواطنين.

وكثفت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور، حملات النظافة اليومية، وإزالة كل المخلفات ورفعها، والتصدي للإشغالات، ومكبرات الصوت وحل الأزمات والقضاء عليها فى حينها.

وجرى تشجير وري الحدائق، ورفع مخلفات النظافة، وكنس وتجريف الطرق بقرى كفر العرب والغوابين وحجاجة والناصرية، كما أشرف رئيس الوحدة، على أعمال التصدى لمكبرات الصوت بقرية شرباص، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل، افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، طريق 18 وموقف سيارات الأجرة بمدينة ميت أبو غالب، بعد الانتهاء من أعمال تطويرهما، وذلك خلال الزيارة التى أجرتها اليوم، بمرافقة اللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، واللواء محمود عيسى رئيس الوحدة المحلية بالمدينة.

وأشادت «محافظ دمياط»، بما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، بنطاق 4 مدن، ضمن ثمار التعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، حيث تضمنت الخطة شارعي الثورة والمحكمة بمدينة كفر سعد، وشارع بورسعيد وكورنيش النيل بمدينة السرو، وأيضاً طريق كورنيش النيل بمدينة فارسكور، وأخيرا المشروع المفتتح اليوم، بمدينة ميت أبو غالب، منوهة بأن جميع الأعمال بتلك المشروعات، جاءت بالتوازي، حيث تم تسليمهم للجهاز فى آن، بنهاية ديسمبر الماضي.