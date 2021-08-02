إسماعيل هنية رئيسا لـ«حماس» حتى 2025

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم، انتخاب إسماعيل هنية رئيسا للحركة وصالح العاروري نائبا له لدورة جديدة تمتد لـ4 أعوام.

وأوضحت الحركة في بيان عنها، أنّ لجنة الانتخابات المركزية في حركة حماس أنهت الإشراف على مراحل العملية الانتخابية الداخلية للحركة في جميع الأقاليم، والتي انتهت اليوم بانتخاب وتشكيل المكتب السياسي لحركة حماس برئاسة إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري.

وقال مصدر مطلع في حركة حماس، وفق ما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إنّ مجلس الشورى العام للحركة أعاد انتخاب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي، وصالح العاروري نائبا للرئيس، لدورة ثانية (2021-2025).

وتُجرِي حماس انتخاباتها الداخلية كل 4 سنوات، في ظروف محاطة بالسرية، نظرا لاعتبارات تتعلق بالملاحقة الأمنية من قبل إسرائيل.