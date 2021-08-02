الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى تصل لـ42 (صور)

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء، لتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 40 لـ42 درجة، ويشهد جنوب الصعيد ارتفاعا شديدا في الحرارة، ويساهم هدوء سرعات الرياح على بعض المناطق في زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

تكون الشبورة خاصة على الطرق الزراعية

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى ارتفاع درجات الحرارة الصغرى ليلا وزيادة نسبة الرطوبة، التي تسمح بتكون الشبورة المائية خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كما يلي:

القاهرة 40 27

الإسكندرية 34 25

وادي النطرون 36 24

طنطا 39 25

شبين الكوم 40 27

دمنهور 36 25

بلطيم 34 24

مطروح 33 24

السلوم 37 23

سيوة 41 23

بورسعيد 34 25

دمياط 33 25

الزقازيق 40 26

المنصورة 39 25

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 26

العريش 36 25

رفح 35 24

رأس سدر 41 26

نخل 39 20

نويبع 38 29

طابا 38 24

كاترين 32 18

الطور 36 26

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 41 25

أسيوط 41 26

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 43 28

أسوان 43 29

إدفو 43 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إن درجات الحرارة منذ سنوات في الصيف لم تكن تتعدى الـ 40 وهذا أمر غير معتاد وحاليا يوجد ارتفاع في الرطوبة، موضحا أن جنوب الصعيد سيسجل درجات حرارة تتجاوز الـ 40 درجة لافتا إلى أن درجة الحرارة تختلف حسب التوقيت في اليوم والمكان.

وأضاف «عبد العال» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC» أمس الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه يجب عدم التواجد أمام الشمس بشكل مباشر من الحادثة عشرة صباحا حت الرابعة عصرا ولكن إذا كان الشخص مضطر لذلك فيجب عليه ارتداء ملابس فاتحة وشرب كميات كبيرة من المياه وارتداء غطاء على الرأس لمنع التعرض المباشر للشمس.