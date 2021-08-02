أخبار الطقس اليوم.. ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة تصل لـ43

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل أخبار الطقس اليوم الإثنين الموافق 2 أغسطس، في بيانها اليومي، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ونوه خبراء الهيئة، بأنّ ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيمة تتراوح من 2 لـ4 درجات.

أخبار الطقس اليوم ليلا

ومن المتوقع أن يسود ليلًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، بينما تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية.

وأضاف الخبراء، أنّ البلاد تشهد اليوم نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 40 27

الإسكندرية 34 25

وادي النطرون 36 24

طنطا 39 25

شبين الكوم 40 27

دمنهور 36 25

بلطيم 34 24

مطروح 33 24

السلوم 37 23

سيوة 41 23

بورسعيد 34 25

دمياط 33 25

الزقازيق 40 26

المنصورة 39 25

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 26

العريش 36 25

رفح 35 24

رأس سدر 41 26

نخل 39 20

نويبع 38 29

طابا 38 24

كاترين 32 18

الطور 36 26

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 41 25

أسيوط 41 26

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 43 28

أسوان 43 29

إدفو 43 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27.