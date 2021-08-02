مصرع شخص صدمه قطار في سوهاج

لقي عامل مصرعه، بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بدائرة مركز طما شمال سوهاج، اليوم، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز طما بورود بلاغا باصطدام قطار بشخص ووفاته، انتقل مأمور وضباط المركز، وتبين أنه أثناء مرور القطار روسي «القاهرة – أسوان»، اصطدام بالمدعو «أحمد.ح.ع»، 33 عامًا، عامل ويقيم بدائرة مركز طما، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بذات الناحية مما نتج عنه وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال شقيقه «إسلام.ح.ع»، 26 عامًا، عامل، نفى الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.