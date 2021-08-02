بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 في تصادم سيارتين بصحراوي سوهاج

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين في تصادم بين سيارة نصف نقل و«ميكروباص»، بمنطقة الكيلو 75 في اتجاه محافظة أسيوط، تم نقل الجثث و5 مصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى أخميم المركزي، وتم اسعاف ٥ مصابين بمكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة، اليوم، بلاغا بحدوث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى ميكروباص علي الطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه محافظة أسيوط، بمنطقة الكيلو 75، تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص أنه أثناء سير سيارة «ميكروباص»، اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدم بسيارة نقل.

نتج عن الحادث مصرع كل من على شاكر محمود، 42 سنة، حافظ فريحي عبدالله، 67 سنة، صباح فوزي، 40 سنة، وجرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى أخميم المركزي.

كما أصيب كل من «حسن بدرى حسن، 11 سنة، بكسر في الذراعين، محمود عبد الفتاح عبد الطالب، 29 سنة، باشتباه اشتباه نزيف في المخ، بسيطة طيفي محمد، 60 سنة، بكسر في الفخذ الأيمن، محمود بكري محمد 32 سنة، بكسر باليد اليمنى، منصور إبراهيم مهلل 56 سنة، باشتباه خلع في الكتف الأيمن».

كما أصيب كل من «عبد الوهاب سعيد عبد الوهاب، 36 سنة، سامح إبراهيم عبد الوهاب 34 سنة، نرمين جمال أرزيق 28 سنة، رؤية سامح إبراهيم 5 سنوات، سما سامح إبراهيم، 4 سنوات، مصابين بسحجات وكدمات، تم إجراء الإسعافات اللازمة لهم في مكان الحادث لرفصهم النقل للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.