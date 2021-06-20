مصرع شخص صدمه قطار ووفاة عامل إثر إصابته في حادث تصادم بسوهاج

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، اليوم، بعد أن صطدمه قطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بدائرة قسم شرطة جرجا في سوهاج، كما لقي عامل مصرعه في تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بدائرة مركز دارالسلام.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا، بورود بلاغا بمصرع شخص إثر اصطدام قطار به اثناء عبوره شريط السكة الحديد، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص أن الجثة لشخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام، وأخطرت النيابة العامة.

كما تبلغ لمركز شرطة دار السلام من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول «ثروت. ا. ح»، 60 عامًا، عامل ويقيم بناحية أولاد يحي دائرة المركز مصاباً بكسر بالساق اليمني وفقدان الوعي، وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال نجل عمومته «نشأت. م. ع» 25 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيادة المذكور دراجته النارية بذات الناحية إصطدمت به سيارة نقل، قيادة «هشام. ش. م» 30 سنة سائق ويقيم بدائرة المركز، ما أدي لإصابته ووفاته واتهم قائدها بالتسبب في الحادث، ونفي الشبهة الجنائية.

بسؤال قائد السيارة أفاد بأنه فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.