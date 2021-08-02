تطبيق "Zoom" يدفع 86 مليون دولار لمستخدميه.. اعرف السبب

أعلن تطبيق «زووم» إنه تم التوصل إلى حل لفض النزاع بينه وبين مستخدميه يتعلَّق بالدعوى المقامة ضد شركة التواصل عبر الفيديو، والتي تتمحور حول تضليل مشتركيها بشأن أمن التشفير، ومشاركة بياناتهم بشكل مخالف للقانون مع «فيسبوك».

وفشل تطبيق «Zoom» في حماية الاجتماعات الخاصة من التعطل بسبب هجمات القرصنة، وفقا للدعوى المقدمة ضد التطبيق في المحاكم.

وستقوم الشركة بدفع نحو 25 دولاراً لمشتركي زووم المشمولين في الدعوى الجماعية، وما يصل إلى 15 دولاراً للأفراد الذين ليس لهم الحق في تقديم دعوى كمشتركين، بما يبلغ إجماليه 86 مليون دولار، كما تلتزم وفقاً للاتفاق بتحسين ممارسات حماية الخصوصية.

وقد نفت الشركة ارتكاب أي مخالفات ، لكنها وافقت على دفع 86 مليون دولار لإنهاء الدعوى بجانب زيادة الإجراءات الأمنية.

وحققت «زووم» أرباحا كبيرة بسبب وباء كورونا، حيث سجل التطبيق ارتفاعا كبيرا في إيراداته، فزادت أرباح الربع الثاني من العام الماضي بأكثر من الضعف، وقفزت الإيرادات بنسبة 355٪ لتصل إلى 663.5 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو 2020، متجاوزة التوقعات التي كانت تقف عند 500.5 مليون دولار.

وقفزت الأرباح إلى 186 مليون دولار لعام 2020، بينما ارتفع نمو العملاء بنسبة 458٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، ولا تزال تطبيقات مكالمات الفيديو تحظى بأهمية بسبب العمل بعيدًا عن المكاتب، بسبب أزمة الفيروس.

وكان مفتاح نجاح «زوم» هو قدرته على إضافة عملاء يدفعون مقابل خدماته، ومن بينهم شركات كبيرة، بدلًا من الاعتماد على من يستخدمون خدماته مجانًا.

وشهد «زوم»، وتطبيقات أخرى منافسة من بينها «سيسكو ويبيكس» و«مايكروسوفت تيمز»، زيادة في الإقبال عليها منذ أن فرضت عدد من الدول عدة إجراءات الإغلاق العام الخاصة بفيروس كورونا في مارس2020.