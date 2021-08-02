قاتل الطفلة ريماس ينتظر قرار المفتي في إعدامه بتهمة القتل العمد

قبل أشهر قليلة تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بوروود بلاغا لمأمور مركز دكرنس، بالعثور على جثة الطفلة ريماس، في إحدى المنازل المجاورة لمنطقة الإسعاف بالمركز، وسط تجمع الأهالي الذين أصابتهم حالة زعر وحزن.

إحالة المتهم بقتل الطفلة ريماس للمفتي

وقضت محكمة جنايات المنصورة بالدائرة الأولى، أمس، بإحالة أوراق المتهم بقتل الطفلة ريماس إلى مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة للنطق بالحكم.

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بلاغ بالعثور على جثة الطفلة ريماس

وكان ورد بلاغا لمركز شرطة دكرنس، بالعثور على جثة طفلة، وانتقلت قوة أمنية من ضباط البحث الجنائي إلي مكان الواقعة، واقتحم منزل المتهم، وتبين وجود جثة لطفلة تدعى «ريماس. م»، تبلغ من العمر 8 سنوات، ويعمل والدها سائق «توكتوك»، وبعد مناظرة الجثة تبين وجود 3 طعنات بجسد الصغيرة في أثناء تواجدها داخل منزل حداد.

القبض على المتهم بقتل الطفلة ريماس

وألقي القبض على المتهم الذي كان يرتدي ملابس الجريمة التي ارتكبها في حق الطفلة؛ إذ كانت ملطخة بالدماء، كما عثر على سلاح أبيض «سكين مطبخ».

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم يعيش بمفرده داخل الشقة المستأجرة، وتجمهر آنذاك المئات من الأهالي حول المنزل بمدينة دكرنس.

المتهم استدرج الطفلة ريماس لشقته

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم استدرج الطفلة ريماس من أمام مخبز بالقرية التي تسكنها إلى شقته في إحدى الشوارع المجاورة، وحاول الاعتداء عليها جنسيا، لكن الطفلة ظلت تصرخ في محاولة للاستغاثة بأحد لإنقاذها.

ثلاثة طعنات قاتلة

أصاب المتهم الخوف من أن يسمعها أحد المارة وينكشف أمره فقرر إحضار سكين من المطبخ وطعنها 3 طعنات قاتلة في أماكن متفرقة من جسدها، حتى سالت دمائها، ولاقت مصرعها في الحال، وتحولت لجثة هامدة، وحاول إخفاء جريمته لكنه فشل.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بعد تفريغ كاميرات المراقبة والعثور على جثة الطفلة؛ إذ ألقاها المتهم على سلم المنزل المقيم فيه، واكتشفها الأهالي.