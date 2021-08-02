«الهجرة» لأبناء الخارج: ننتظر استفساراتكم حول الاستثمار في البورصة

عقدت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية، استجابة لطلب المصريين بالخارج بطرح أوعية ادخارية واستثمارية متنوعة تلائمهم بتوزع استثماراتهم في مصر، وذلك بعد استثماراتهم في عدد من المجالات منها العقارات والذهب ومجالات أخرى كثيرة.

وقال مصدر في وزارة الهجرة، إنَّ الوزارة بشكل شهري تبث فيديوهات من البورصة المصرية لتعريف المصريين في الخارج بكيفية الاستثمار بها، حتى لو هذا الاستثمار بقيم صغيرة، مضيفًا أنَّ الوزارة رشحت أكثر من شركة للوساطة المشاركة في الاستثمار بالبورصة المصرية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة والبورصة، ومن خلال فريق العمل في شركة الوساطة التي سيختارها المستثمر من هذه القائمة، ليفتح حساب في البورصة على أن يقدم فريق هذه الشركة الاستشارة المالية التي تناسب العميل.

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ وزارة الهجرة تنتظر أي استفسار أو أسئلة حول الاستمثار في البورصة المصرية حيث يتمّ إرسالها لرئيس البورصة المصرية للرد عليها وإعداد فيديوهات تروّيجية عن الاستثمار في البورصة، إضافة إلى طرح عدد من الشركات لتكون وسيط بين المصريين في الخارج والبورصة المصرية،مثل شركة «أزيموت» التي تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تعرض معلومات وتقدم حلولًا تسهل وتساعد الناس على الاستثمار بشكل سليم.