كيفية الحصول على الجنسية الثانية للمصريين بالخارج؟.. الهجرة تجيب

قد يفكر بعض المصريين بالخارج في الحصول على جنسية أخرى بجانب الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهو أمر قد يفكر فيه البعض للاستفادة من الدولة التي يقيم بها، إلا أن بعض هؤلاء لا يعرفون كيفية القيام بذلك والخطوات المتبعة في مثل تلك الحالات.

ووفقًا لسلسة الفيديوهات التي أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، فإن هناك عددا من الخطوات يجب اتباعها من قبل المصريين بالخارج الراغبين في الحصول على تلك الخدمة.

وتضمن رد الهجرة، أنه في حال إذا كان المواطن متمتعًا فعلًا بالجنسية الأجنبية، فعليه أن يقوم بإرفاق صورة من جواز سفره الأجنبي الساري مع الطلب، ويتم تحويله من الجوازات إلى وزارة الداخلية بالإدارة العامة للجوازات والجنسية لاستصدار قرار من وزير الداخلية للموافقة لمقدم الطلب بحمل جنسية أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفقا للواء ناصر درغام، عضو الهيئة الاستشارية لوزارة الهجرة والخبير في شئون الجوازات والهجرة والجنسية.

وأوضح «درغام» أن مقدم طلب الحصول على الجنسية الثانية يمكنه أن يرفق مع الطلب رقمه الثلاثي العسكري، وهو مرفق مع شهادة الميلاد المستخرجة، حيث على طالب شهادة الميلاد أن يطلب معها الرقم الثلاثي العسكري، فيطبع الرقم معها مباشرة، مضيفا أنه عقب موافقة وزير الداخلية على طلب الجنسية الثانية، تمنح وزارة الهجرة حامل الجنسية الأجنبية خطابًا موجهًا إلى وزارة الدفاع للاستفادة من قرار وزير الدفاع المصري بإعفاء مزدوجي الجنسية من التجنيد، إما بالتأجيل أو الإعفاء النهائي.

في سياق منفصل، كانت قد أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن إطلاق فيديوهات تعريفية للرد على أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج حول آليات استخراج استخراج الأوراق الثبوتية للمصريين بالخارج، وسن التجنيد، ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، وذلك تأكيدًا للهُوية المصرية بالحصول على الأوراق الثبوتية المصرية من الجوازات وشهادات الميلاد والرقم القومي لأبنائنا بالخارج.