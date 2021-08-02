4 إجراءات عاجلة من «تنظيم الاتصالات» لتحسين الخدمة.. وخبير: جيدة وتساهم في تحسين الجودة المقدمة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اتخاذ عدة إجراءات عاجلة لتحسين جودة خدمات الاتصالات بشكل عام فى مصر.

وقال المهندس إسلام خالد خبير اتصلالات، «إن هذه الإجراءات تعتبر جيدة وستساهم فى تحسين الخدمات، لكننا نحتاج إلى تحسين جودة الصوت بشكل أكبر».

وأضاف «خالد»، أن اعتماد إنشاء وتشغيل محطات محمول جديدة، يساهم بكل كبير فى تحسين الخدمات خصوصًا أننا في أمس الحاجة إليها، مشيرًا إلى أن قرار الجهاز بضبط وإزالة أجهزة تقوية الإشارة المخالفة التي تؤثر على جودة الخدمة سيحل مشكلة تداخل التردادت التي تؤثر على تحسين الخدمات.

وبحسب الجهاز، فإن إجراءات تحسين الخدمات تتركز في الآتي:

- اعتماد إنشاء وتشغيل محطات محمول جديدة، في إطار العمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات، حيث اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنشاء وتشغيل 173 محطة محمول جديدة موزعة على خمسة محافظات خلال شهر يونيو الماضي، لدعم تحسين جودة الخدمة بالمناطق المتأثرة.

- ضبط وازالة أجهزة تقوية الإشارة المخالفة التي تؤثر على جودة الخدمة، من خلال تنفيذ سلسلة من الضبطيات القضائية في محافظات الدلتا والإسكندرية والقاهرة، لضبط أجهزة تقوية الشبكات غير المطابقة للمواصفات والتي تؤثر على جودة خدمات الاتصالات، وضُبط أكثر من 300 جهاز تقوية / هوائي غير مطابق، وأدى ذلك إلى تحسن جودة الخدمات الصوتية بنسبة 40% وخدمات نقل البيانات بنسبة 70% في المناطق المتأثرة بعد إزالة هذه الأجهزة منها.

- إتاحة حرية الاختيار للمستخدمين عن طريق خدمة نقل الأرقام، من خلال تطوير منظومة نقل الأرقام في خلال 24 ساعة مجانا، وقد تم نقل أكثر من 189 ألف رقم خلال نصف العام الأول من 2021، مقارنة بـ 157 الف رقم خلال نصف العام الثاني من 2020، بنسبة زيادة 20% في النصف الأول من العام الجاري.

- اعتماد استخدام تكنولوجيات جديدة لتحسين جودة الخدمات الصوتية، من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية «VoLTE» بسوق الاتصالات المصري، والتي ستؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصوتية بدون أي تكاليف إضافية على المستخدمين، حيث أتاحت الخدمة الجديدة إمكانية إجراء المكالمات الصوتية بنقاء ووضوح صوت أكبر مقارنة بمكالمة الصوت العادية، بالإضافة إلى القدرة على تحقيق اتصال أسرع بنسبة 70٪ من المكالمة الصوتية العادية، واستخدام سرعات انترنت عالية خلال عمل المكالمات الصوتية.