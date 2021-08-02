تداول إجابات الجيولوجيا عبر تليجرام بعد نصف ساعة من بدء الامتحان

تداولت صفحات الغش عبر فيس بوك وتليجرام، إجابات امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة للثانوية العامة 2021 لشعبة علمي علوم، كما نشرت أسئلة امتحانات الجيولوجيا لشعبة علمي علوم بعد دقائق من انطلاق الوقت الأصلي للامتحان الذي بدأ الساعة العاشرة صباحا.

وذكرت الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنّ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان باللجان 292 ألفا و428 طالبا وطالبة، حيث بدأ الامتحان من الساعة العاشرة صباحا واستمر 3 ساعات لينتهي في الواحدة ظهرا، وجرى التواصل مع غرف العمليات بالمديريات التعليمية قبل بدء الامتحان والاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأكدت الغرفة المركزية الخاصة، أنّ جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة 2021 مؤمَّنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة «البابل شيت»، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة، ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

ويختتم اليوم طلاب شعبة علمي (علوم ورياضة) امتحانات الثانوية العامة 2021، بامتحاني الجيولوجيا والعلوم البيئة لشعبة علمي علوم، والتفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.