قبل الختام بساعات.. تعرف على أخبار نتيجة الثانوية العامة 2021

مع نهاية ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021، ومن المقرر إسدال الستار على امتحانات هذا العام، غدًا للشعبة العلمية، حيث يؤدي الطلاب امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والرياضة البحتة المعروفة بالتفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة، بدأت الأحاديث حول أخبار نتيجة الثانوية العامة 2021.

التعليم تعلن آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2021

وبحسب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، فنتيجة الثانوية العامة 2021، عقب انتهاء امتحانات الثانوية بنحو 10 أيام، أي في 12 أغسطس الجاري، أو منتصف أغسطس بحد أقصى، حيث سيتم إعلان النتائج كاملة ومُجمعة، حيث يجرى في هذه الأثناء التصحيح الإليكتروني للمواد التى تم امتحانها، وبعدها سيتم تجميع الدرجات ورصد النسب الإحصائية للمواد، لإعلانها كاملة للطلاب

التعليم تُعلن حرمان 24 طالبا من امتحانات الثانوية عامين

بشكل رسمي أعلنت الوزارة أيضا، حرمان 24 طالبا من خوض امتحانات الثانوية العامة عامين، بعد انتهاء التحقيقات التى أثبت فيها تورطهم في عمليات غش وتسريب امتحانات هذا العام، في الوقت الذي قال فيه الوزير طارق شوقي، إنه بعد تصحيح عدد من أوراق امتحانات الطلاب الذي زعم أنهم قاموا بالغش خلال الامتحانات تبين أنهم ينجحوا نظرا لاختلاف النماذج وضيق الوقت وعدم صحة الإجابات التى دونوها.

وأكد أن الإدعاءات المنتشرة عن تغيير النتائج كاذبة ومضللة، داعيا بعدم تداولها أو الوقوع فيها، معتبرا أن الوزارة نجحت في تسيير الامتحانات، في ظل فيروس ونجحت في وقاية طلابها من تفشي الفيروس، والقائمين على الامتحانات من ملاحظين ومراقبين، من أي إصابات.

في سياق أخر، أعلنت التعليم في بيان رسمي البدء في تسليم 700 ألف تابلت للطلاب وذلك لدفعة الثانوية العامة الجديدة، التى تبدأ العام الدراسي في أكتوبر المقبل.