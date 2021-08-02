«الهجرة للحوار» ينظم دورة تدريبية لمكافحة المعلومات المزيفة 26 أغسطس 

ينظم مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين المصريين بالخارج، دورة تدريبية جديدة لـ«مكافحة المعلومات المزيفة»، لمدة 3 ساعات، عبر تطبيق زووم، يوم 26 أغسطس الجاري، يقدمها أحمد الشيخ، استشاري المنصات الرقمية، مدرب الإعلام الرقمي.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الملايين حول العالم يستخدمون مواقع الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها مصدرا رئيسيا للمعلومات، وشاب ذلك الكثير من أخبار ومعلومات مزيفة يوميا، التي يتناقلها المستخدمون دون معرفة بحقيقة هذه الأخبار، وليس هناك القدرة على التفرقة بين الخبر الحقيقي والآخر المزيف.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن التفكير في تنظيم هذه الدورة جاء من منطلق حماية شبابنا الدارسين بالخارج من الوقوع في خطأ نشر، أو التعامل مع أخبار ومعلومات مزيفة ومغلوطة، لذلك فإن هذه الدورة التدريبية ستوفر لهم الأدوات التي يستطيعون من خلالها معرفة طرق التأكد من المعلومات والوصول إلى مصادرها الأصلية، وتسعى لتطوير المهارات في تمييز الحقائق من المعلومات المضللة.

ولفتت الوزيرة إلى أنه في نهاية الدورة، يتمكن المشاركون من تدقيق المعلومات باستخدام وسائل وأدوات مجانية، والتحقق من الصور باستخدام الموبايل، ورصد الأخبار والمعلومات الزائفة.

وسينظم موعد إقامة الدورة التدريبية 26 أغسطس 2021، ويستقبل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين المصريين بالخارج، طلبات المشاركة منذ أمس الأحد، وآخر موعد للتقديم 15 من الشهر الجاري.

ويمكن التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/1MHpJ0s3QnGigePUVzB947JAYFvqb3_klc0abKWIHeFo/edit