إدارة السياحة والمصايف: «شواطئ الإسكندرية للاستجمام مش للاستغلال»

رفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، شعار جديد للقضاء على الإكراميات والإستغلال في الموسم الصيفي الحالي خاصة مع زيادة أعداد رواد الشواطئ يومياً، حيث جاء شعار «شواطئ الإسكندرية للاستجمام مش للاستغلال»، في محاولة للقضاء على الإكراميات واستغلال المصطافين بالشواطئ.

أسعار شواطئ الإسكندرية

وجاء في بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية: «حينما يطلب منك عامل التحصيل علي بوابة الشاطئ أكثر من ثمن التذكرة اتصل بينا؟طيب انت عارف أن سعر تذكرة الدخول مكتوب علي البوابات»، مؤكدة أن الشواطئ العامة مثل «ميامي العام والسرايا العام وجليم العام والانفوشي العام والمكس العام وشهر العسل العام والهانوفيل العام»، سعر التذكرة 5 جنيهات للفرد شاملة «شمسية وكرسي والخدمات مجانا، حمامات وتغيير ملابس»، فيما تصل التذكرة إلى 10 جنيهات بشواطئ «الخدمة لمن يطلبها»، وتابعت الإدارة إن الشواطئ المميزة قيمة تذكرتها 15 جنيها شاملة كل الخدمات، أما الشاطئ السياحي فقيمة التذكرة 25 جنيها.

وأوضحت الإدارة في البيان، أن هناك فرق كبير بين الاكرامية و«البقشيش» :«اوعي تدفع حاجة بدون ما تكون راضي عنها بلاش تدفع وبعدين لما تروح بيتك بالليل تشتكي لانك كده مش بتحل المشكلة .. أنت بتورط غيرك وبتخلي الطماع يتمادي في جشعه».

سياحة الإسكندرية: ساعدنا لعودة هيبة الدولة

وطالبت الإدارة جميع الرواد بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات وأكدت أن الإدارة جهة حكومية وتمثل هيبة الدولة: «هدفنا خدمة المواطن ولن نتراجع، ولابد من الاتصال والإبلاغ الفوري».