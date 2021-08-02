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عاجل.. وصول غواصة جديدة إلى الإسكندرية للخدمة في القوات البحرية

كتب:

محمد مجدي
10:21 ص | الإثنين 02 أغسطس 2021
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، الغواصة s44 ألمانية الصنع، لتنضم للخدمة في القوات البحرية.

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