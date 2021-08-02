عاجل.. وصول غواصة جديدة إلى الإسكندرية للخدمة في القوات البحرية كتب: محمد مجدي 10:21 ص | الإثنين 02 أغسطس 2021 لوجو القوات المسلحة المصرية وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، الغواصة s44 ألمانية الصنع، لتنضم للخدمة في القوات البحرية. اقرأ المزيد: عاجل.. القوات المسلحة تعلن مقتل 89 تكفيريا بشمال سيناء (صور وفيديو) سمير فرج: القوات المسلحة مستمرة في البناء والتنمية ومكافحة الإرهاب الأزهر يشيد ببسالة القوات المسلحة في القضاء على بؤر الإرهاب وينعى الشهداء عاجل.. استشهاد وإصابة 8 من أبطال القوات المسلحة في عمليات قتالية عاجل.. القوات المسلحة تعلن تدمير 200 عربة دفع رباعي للعناصر الإرهابية القوات المسلحة القوات البحرية غواصة تنضم للخدمة