حجب نتيجة كلية تجارة جامعة الإسكندرية 2021 في حالتين.. تعرف عليهما

أعلنت كلية التجارة جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور السيد الصيفي عميد الكلية، عن وجود فئتين سيتم حجب نتائجهما بمجرد إعلان نتيجة كلية تجارة جامعة الإسكندرية 2021، والتي من المقرر ظهورها للفرق تباعًا خلال الأيام الجارية.

حجب نتيجة كلية تجارة جامعة الاسكندرية 2021 لمن لم يسدد المصروفات

ووفقاً لما أعلنته الكلية، فإن أول فئة ستُحجب نتائجها مع إعلان نتيجة كلية تجارة جامعة الاسكندرية 2021 هم الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، لذا طالبتهم الكلية بسرعة السداد.

حجب نتيجة كلية تجارة جامعة الإسكندرية 2021 لمن لم يحضروا البطاقة العسكرية

ولفتت الكلية إلى أن الفئة الثانية التي ستُحجب نتيجتها بكلية التجارة جامعة الإسكندرية للفصل الدراسي الثاني، هم الطلاب الذكور الذين لم يحضروا البطاقة العسكرية المعروفة بمسمى «6 جند» من قسم الشرطة التابع له.

وطالبت الكلية الطلاب بسرعة إحضار هذه البطاقة لإدارة شؤون الطلاب، حتى تتمكن من تأجيل تجنيده وإلا سيتم حجب نتائجهم، وشطبهم من الكلية لعدم تحديد موقفهم من التجنيد.

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في منتصف يوليو الماضي

وأنهى طلاب كلية التجارة جامعة الإسكندرية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي للجاري، في منتصف يوليو الماضي، وشهد اليوم الأخير كرنفالات احتفالية غابت منذ سنة عن جامعات مصر، نتيجة فيروس كورونا، حيث احتضن ملعب كلية التجارة جامعة الإسكندرية، احتفالًا مصغرًا بين أساتذة الكلية وعميدها وطلاب الفرقة الرابعة، عقب انتهاء امتحانات تلك الفرقة في شُعب اللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية للدفعة الماسية الدفعة 75.

وشهد الاحتفال حضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس وحرص الطلاب على التقاط صور تذكارية بملاعب كلية التجارة، وكلمات تذكارية من الأساتذة عبر «نوت بوك» احتفالاً بأربعة سنوات قضوها في دراسة مواد التجارة بين أروقة جامعة الإسكندرية.