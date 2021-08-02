أحمد زويل.. صاحب الفيمتو ثانية التي غيرت العالم (فيديو)

أحيا برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، ذكرى رحيل العالم المصري الكبير أحمد زويل، من خلال تقرير تلفزيوني بعنوان «أحمد زويل.. صاحب الفيمتو ثانية التي غيرت العالم»، ففي مثل هذا اليوم 2 أغسطس عام 2016 رحل عن عالمنا رائد علم كيمياء الفيمتو العالم المصري الحائز على جائزة نوبل والشاهد على عصر العلم الدكتور أحمد زويل.

ذكر التقرير أنّ أحمد حسن زويل ولد في السادس والعشرين من فبراير عام 1946م بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، وفي سن 4 سنوات انتقل مع أسرته إلى مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، حيث نشأ وتلقى تعليمه الأساسي هناك والتحق بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، بعدما حصل على الثانوية العامة وعلى بكالورويوس العلم بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1967م في الكيمياء، وعمل معيدا بالكلية ثم حصل على درجة الماجستير عن بحث في علم الضوء.

وتابع التقرير، أنّ زويل سافر إلى الولايات المتحدة لمواصلة دراسته في منحة دراسية وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا في علوم الليزر، ثم عمل باحثا في جامعة كاليفورنيا وانتقل للعمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا منذ عام 1976م، وهي من أكبر الجامعات العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأتمّ التقرير، أنّ العالم المصري الكبير تدرّج في المناصب العلمية الدراسية داخل جامعة كالتك، حتى أصبح أستاذا رئيسيا لعلم الكيمياء بها، وهو أعلى منصب علمي جامعي في الولايات المتحدة الأمريكية، وابتكر نظام تصوير سريع للغاية يعمل باستخدام الليزر، وله القدرة على رصد حركة الجزيئات عند نشوئها وعند التحامها بعضها ببعض بوحدة زمنية «فيمتو ثانية».