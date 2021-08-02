التعليم تتحفظ على صناديق لأسئلة امتحانات الثانوية بعد تعرضها لحادث سير
التربية والتعليم: جميع لجان امتحانات الثانوية العامة معقمة ضد كورونا
كتب:
توفيق شعبان
11:08 ص | الإثنين 02 أغسطس 2021
طلاب الثانوية العامة يرتدون الكمامات الطبية أثناء دخول اللجان الامتحانية
أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنّها تتواصل بشكل دائم مع مديري المديريات التعليمية، ورؤساء الغرف بالمديريات التعليمية، للتأكد من وصول أوراق الامتحان إلى اللجان الخاصة بامتحانات طلاب الثانوية العامة 2020/2021 في مواعيدها.
وأوضحت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنّها تلقت بلاغا من غرفة العمليات الفرعية لمحافظة المنيا اليوم، بوقوع حادث سير لسيارة تحمل صندوقين يخصان امتحان طلاب الثانوية العامة، بإحدى لجان أبوقرقاص في محافظة المنيا.
وتابعت الغرفة المركزية، أنّه جرى اتخاذ الإجراءات الفورية لتعويض اللجنة المذكورة بكراسات أسئلة الامتحان، والتواصل مع رؤساء اللجان باحتساب وقت إضافي للطلاب من بداية توزيع الأسئلة، والتحفظ على الصناديق التالفة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية ونقلها لمركز توزيع الأسئلة، كما جرى التنسيق مع وزارة الصحة للرعاية والاطمئنان على المصابين، وتعقيم اللجان الامتحانية ضد كورونا.
اقرأ المزيد:
-
نتيجة الثانوية العامة
-
نتيجة الثانوية العامة 2021
-
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021
-
الثانوية العامة
-
موعد نتيجة الثانوية العامة 2021
-
موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021
-
موعد نتيجة الثانوية العامة
-
تنسيق الثانوية العامة 2021
-
موقع نتيجة الثانوية العامة 2021
-
ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021
-
امتحانات الثانوية العامة 2021
-
ما هو تنسيق الثانوية العامة 2021
-
مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021
-
نتيجة الثانوية العامة 2021 الوطن
-
كورونا
-
فيروس كورونا