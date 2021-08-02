نتيجة الثانوية العامة 2021.. 5 أغنيات ارتبطت بموسم نجاح الطلاب (فيديو)

نتيجة الثانوية العامة 2021 تفصلنا عنها أيام قليلة، وفي شهر يوليو من كل عام، تنتظر الآلاف من الأسر المصرية إعلان نتيجة الثانوية على مستوى محافظات الجمهورية، وهي المرحلة الدراسية التي يعيش فيها الأبناء وآبائهم حالة من الرعب خوفًا على مستقبلهم، وكل ذلك من أجل تحديد الكلية التي سيكمل فيها كل طالب مشواره المهني، وذلك منذ أن كانت تسمى بـ«التوجيهية» في القرن الماضي باختلاف عقوده، حتى الألفية الحالية.

وقبل أيام من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، ترصد «الوطن» أشهر 3 أغنيات مصرية وعربية ارتبطت مع الطلاب بموسم إعلان النتيجة.

أغنية «الناجح يرفع إيده» للعندليب عبدالحليم حافظ

رغم اهتمامة دائما بالأغاني الرومانسية والوطنية، لم ينس العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ فرحة نجاح الطلاب بنجاحهم، وتُعد تلك الأغنية من أشهر أغاني النجاح على الإطلاق، ولطالما نشرت الأغنية أجواء الفرحة والبهجة منذ غناها الفنان عبدالحليم حافظ، في فيلم «الخطايا» عام 1962، تأليف فتحي قورة، وألحان منير مراد.

أغنية «من الثانوية للكلية» للفنانة ليلى نظمي

أغنية «من الثانوية للكلية» التي قدمتها الفنانة الشعبية المصرية ليلى نظمي قبل عشرات السنين، كتب كلماتها فتحي قورة ولحنها منير مراد، وارتبطت في أذهان الملايين على مدار السنوات الماضية بموسم النجاح في الثانوية العامة.

أغنية «ونجحنا أهو في المدرسة»

«ألو ألو.. إحنا هنا، ونجحنا أهو في المدرسة، بارك لنا وهات لنا معاك هدية كويسة».. أغنية من كلمات فتحي قورة وألحان منير مراد، غنتها الفنانة الراحلة شادية والفنانة الراحلة فاتن حمامة خلال أحداث فيلم موعد مع الحياة، من إنتاج عام 1953، ومن إخراج عزالدين ذو الفقار، وتأليف يوسف عيسى.

خلال أحداث الفيلم، غنت كل من «شادية وفاتن حمامة» تلك الأغنية احتفالًا بنجاحهما، وارتبطت بعدها بموسم النجاح في الامتحانات خاصة مع موسم نتيجة الثانوية العامة من كل عام.

أغنية «ونجحنا» للفنان حكيم

ارتبطت أغنية الفنان حكيم «ونجحنا كله يرقص» التي قدمها في فيلم علي سبايسي، بمواسم النجاح في الامتحانات ومنها موسم نتيجة الثانوية العامة من كل عام.

أغنية «ونجحنا السنة دي» للفنان تامر حسني

أغنية «ونجحنا السنة دي» من كلمات الفنان تامر حسني، وتعد من أغاني العصر الحديث للاحتفال بموسم النجاح والتفوق في الدراسة بعد الامتحانات، وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي: «بعد تعب وسهر وليالي والله وفرحنا كده بالغالي.. واللي مفرحش السنة دي هيعوضها إن شاء الله»، والتي أصبحت منذ قدمها الفنان الشاب، جزءًا من الأغنيات المرتبطة بمواسم نتائج الامتحانات في مختلف المراحل الدراسية ومنها الثانوية العامة.