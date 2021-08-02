للطلاب.. 6 معلومات عن استعداد التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 تعرف عليها

بدأ العد التنازلي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، وزاد معها ترقب الطلبة وأولياء الأمور لتحديد مصائرهم في مرحلة التعليم الجامعي، وعلى الجهة الأخرى، تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان النتيجة، حيث حاول الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بث الطمأنينة في قلوب طلاب الثانوية العامة بتوضيح الاستعدادات القائمة، المختزلة في 6 نقاط.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، قائلا إنّه لن يكون قبل 15 أغسطس الحالي، وأنّ إعلانها قد يتطلب يومين أو 3 بعد هذا التاريخ؛ من أجل التنسيق مع وزارة التعليم العالي فيما يخص ضوابط تنسيق الكليات والمعاهد لعام 2021 في ضوء النتائج النهائية.

مؤشرات نسب النجاح في الثانوية العامة

«مطمئنة».. هو التعبير الذي استخدمه وزير التربية والتعليم للإشارة إلى مؤشرات نسب النجاح في المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها بالفعل، مؤكدًا أنّها تقارب مؤشرات النجاح للأعوام الماضية.

مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة

وتعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرًا صحفيا لإعلان نتائج الثانوية العامة، بمجرد الانتهاء منها، وبعد إنهاء التشاورات والتنسيق مع وزارة التعليم العالي، حيث أكد الوزير أنّه لن يتم إعلان أي شيء يخص النتيجة قبل المؤتمر، منعًا لإثارة البلبلة وعدم تقديم معلومات منقوصة.

الاختلاف في توزيع الدرجات

وأشار دكتور طارق شوقي إلى الاختلاف الملحوظ في شرائح توزيع الدرجات وليس نسب النجاح العامة، مشيرًا إلى أنّ ذلك يعود على نسبة الحاصلين على أكثر من 90%؜ أو نسبة الحاصلين على مجموع بين 80% لـ90% وهكذا.

نقل أوراق الإجابة

700 ألف ورقة إجابة تنقل من جميع أنحاء الجمهورية إلى القاهرة بعد الانتهاء من كل امتحان، حسب ما قال وزير التربية والتعليم، موضحا أنّ الأجهزة والوزارات السيادية تشارك في عملية نقل وتأمين الأوراق.

آلية تقدير صحة الإجابات وجمع ورصد الدرجات

أكد وزير التربية والتعليم عدم تدخل أي عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات وعمليات جمع ورصد الدرجات، مؤكدًا أنّ التصحيح يتم بشكل مركزي تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية، ولا دخل لكنترولات أو لجان تصحيح كما كان يحدث في الأعوام الماضية.