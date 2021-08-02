سلالة دلتا كورونا تضرب 20 مدينة بالصين.. و«بي بي سي»: طائرة روسية السبب

ذكر تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب)، منذ قليل، أن سلالة دلتا كورونا شديدة العدوى تنتشر في أكثر من 20 مدينة وأكثر من 10 مقاطعات صينية.

وأضاف أن الصين «سجلت اليوم 55 إصابة جديدة بكورونا»، كما أن مدينة تشوتشو في مقاطعة هونان الصينية تدعو سكانها للخضوع لعزل صحي بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا.

«بي بي سي»: المخاوف من التفشي الجديد لكورونا تسيطر على الصحف الصينية

وقالت شبكة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، في تقرير اليوم، إن التفشي الجديد لفيروس كورونا في الصين، أثار مخاوف في وسائل الإعلام المحلية بشأن ضعف البلاد أمام متحور دلتا شديد العدوى، حيث تم اكتشاف أكثر من 300 حالة في غضون 10 أيام.

وأفادت تقارير بأن أكبر أخصائي أمراض الجهاز التنفسي في الصين أعرب عن قلقه البالغ حيال تفشي كورونا مجددًا، فيما فرضت الحكومة قيودًا جديدة على السفر وتجري اختبارات لملايين المواطنين.

ووفق بي بي سي: «ليس من الواضح عدد الذين تم تطعيمهم في الصين بشكل كامل، على الرغم من أن السلطات تقول إن أكثر من 1.6 مليار جرعة تم إعطاؤها حتى الآن».

وأكد التقرير اكتشاف إصابات في 15 مقاطعة وبلدية، منها 12 حالة مرتبطة بتفشي بدأ في «نانجينج» بمقاطعة «جيانجسو» شرق الصين، وعزت السلطات انتشار الفيروس إلى نوع دلتا والموسم السياحي المحلي.

طائرة روسية تتسبب في ظهور كورونا مجددا

وعلى الرغم من أن أعداد الحالات أقل بكثير من الأماكن الأخرى، إلا أنها تعتبر أكبر انتشار منذ شهور في الصين، وهي دولة نجحت إلى حد كبير في السيطرة على الفيروس داخل حدودها العام الماضي.

وظهرت الحالات لأول مرة في يوليو في مطار نانجينج ، بين العمال الذين قاموا بتنظيف طائرة وصلت من روسيا. وقامت السلطات على الفور باختبار 9.2 مليون من سكان نانجينج وفرضت إغلاقا على مئات الآلاف من الأشخاص.

لكن خلال عطلة نهاية الأسبوع ، تحولت الأضواء إلى الوجهة السياحية الشهيرة تشينجيانج في مقاطعة هونان بوسط البلاد، حيث ظهرت العديد من الحالات الحديثة. يُعتقد أن المسافرين من نانجينج قد زاروا المدينة مؤخرا.

السلطات الصينية تبحث عن 5 آلاف شخص حضروا عروض في نانجينج

وركز مسؤولو الصحة على المسرح في تشانججياجيه، ويحاولون الآن تعقب حوالي 5000 شخص حضروا العروض ثم عادوا إلى مدنهم الأصلية.

وفقًا للتقارير، استضاف أحد العروض وحدها حوالي 2000 شخص. وأفادت وسائل الإعلام المحلية أنه تم إغلاق جميع مناطق الجذب في تشانججياجيه ويطلب من السياح إجراء اختبار كوفيد قبل مغادرة المدينة.

«تشانججياجيه» نقطة انطلاق الوباء الجديدة في الصين

وقال تشونج نانشان، الخبير الصيني البارز في أمراض الجهاز التنفسي، للصحفيين إن «تشانججياجيه أصبح الآن نقطة انطلاق جديدة لانتشار الوباء في الصين».

ووصل الوباء الجديد إلى بكين أيضًا ، حيث أبلغت المدينة عن العديد من الإصابات المنقولة محليًا.

وتم قطع جميع خطوط النقل الجوي والحافلات والسفر في بكين إلى المناطق التي توجد بها حالات إصابة إيجابية. كما تم منع جميع السياح من دخول العاصمة، ويسمح المسؤولون فقط للمسافرين الأساسيين الذين لديهم اختبارات كوفيد السلبية بالدخول.

ارتفاع حالات الإصابة في تشنجتشو بالصين

تكافح الصين أيضًا ارتفاعًا في عدد الحالات في تشنجتشو بمقاطعة خنان الشمالية، التي شهدت فيضانات مدمرة الشهر الماضي فقط، وكذلك جزيرة هاينان.

ووصفت صحيفة جلوبال تايمز الصينية تفشي المرض بأنه «الأكثر خطورة منذ ظهوره في ووهان» ، وانتقدت في افتتاحية منفصلة «الثغرات الصارخة» في إجراءات الوقاية من كوفيد.

وقالت «إنه أمر مقلق للغاية إذا كان هناك عيب واحد يمكن أن يؤثر على العديد من المقاطعات والمناطق في جميع أنحاء البلاد، فهذا يظهر أن تقدمنا ​​المنهجي في مكافحة الوباء بحاجة إلى التعزيز».

وأثار تفشي المرض مخاوف بشأن فعالية اللقاحات، حيث ظهر أن بعض المصابين قد تم تطعيمهم من قبل.