القوات المسلحة تنظم زيارة لطلاب بجامعة القاهرة لمشروع «مستقبل مصر»

نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة من مختلف الكليات والتخصصات للمشروع القومي «مستقبل مصر»، وذلك استمراراً لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة لاطلاع الشباب على ما يتمّ تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية عملاقة.

وبدأت الزيارة بشرح أهمية ودور المشروع في تنمية المجال الزراعي المصري، كما استمع الطلاب لشرح تناول عدد من أساليب التكنولوجيا الزراعية الحديثة، أعقبه إجراء الطلاب جولة تفقدية للمشروع وذلك لمتابعة جميع مراحل التنفيذ وأعمال التطوير التي شهدها خلال الفترة الأخيرة، ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي مميز فضلا ًعن موقعه القريب من موانئ التصدير والمناطق الصناعية والمحاور الرئيسية مما سيتيح إمكانية التسويق للمنتجات الزراعية على مستوى واسع وتعزيز الإنتاج الزراعي المصري.

ويعد مشروع «مستقبل مصر»، أحد أهم المشروعات الزراعية في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي والتي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي روعى في تنفيذه إستخدام أحدث النظم الزراعية وتكنولوجيا الري الحديثة والمتطورة بالعالم، كما يهدف المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة لسد الفجوة الغذائية بالسوق المحلي وتقليل استيراد المنتجات الزراعية بمختلف أنواعها من الخارج فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.

تأتي تلك الزيارة تأكّيداً لدور القوات المسلحة في التعريف بما يتمّ تنفيذه من مشروعات تنموية عملاقة على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والتي من شأنها خدمة الاقتصاد القومي المصري.