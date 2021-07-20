القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العـام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقيـة تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائـد الأعلى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2021.

وجاء في البرقية:

الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمر علينا ذكرى عظيمة، ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التي حمل لواءها القوات المسلحة لتعيد لمصرعزتها وكرامتها، ومع تهنئتي لكم بهذه الذكرى الوطنية الخالدة فإنني أدعو الله أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة وعلى وطننا المفدى بكل الخير واليمن والبركات.

كما أرسل لكم تهنئة رجال القوات المسلحة البواسل مؤكدين وقوفهم خلف قيادتكم الحكيمة حراساً أمناء على الوطن، محافظين على مبادئ وقيم العسكرية المصرية العريقة، لتظل مصر بقيادتكم حصناً منيعاً ووطناً اٌمناً مستقراً لأبنائه، وفقكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم، وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة،

وأصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2021.

كما أصدّر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.