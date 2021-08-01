عاجل.. القوات المسلحة تعلن مقتل 89 تكفيريا بشمال سيناء (فيديو)

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، بيانا قبل قليل، بشأن ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، حيث نجح أبطال القوات المسلحة مؤخرا، في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية، أسفرت عن مقتل 89 تكفيريا شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء، وضبط 73 بندقية آلية و140 خزنة و5606 طلقة متعددة الأعيرة، و34 جهاز لاسلكي، وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية، إضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.

وأضافت القوات المسلحة في بيانها، أنّه جرى اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية، و4 أحزمة ناسفة، فضلا عن اكتشاف وتدمير 59 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية، وتدمير 52 عربة تستخدمها العناصر التكفيرية لتنفيذ عملياتها الإرهابية.

ونجحت قوات حرس الحدود بحسب البيان، بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين، في اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية في التسلل لشمال سيناء.

وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وجّهت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود، ضربات استباقية للعناصر الإرهابية، من خلال رصد واستهداف وتدمير 200 عربة دفع رباعي، بعضها محمل بالأسلحة والذخائر، أثناء محاولاتها اختراق المناطق الممنوعة على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد، وذلك بالتزامن مع تكثيف القوات البحرية أعمالها القتالية وحماية الأهداف الاستراتيجية، وتأمين المصالح الاقتصادية المصرية، وتنفيذ أعمال البحث والإنقاذ في البحرين الأحمر والمتوسط .

كما جرى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء، أسفرت عن القضاء على 842 مزرعة بانجو ونبات الهيدرو المخدر، و1114 مزرعة لنبات الخشخاش.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة في مناطق العمليات، نال شرف الاستشهاد والإصابة، 8 من أبطال القوات المسلحة.

وأكد رجال القوات المسلحة، أنّهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف، ومواصلة البناء والتنمية في ربوع مصر كافة.