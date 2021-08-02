مدينة زويل تحيي ذكرى رحيل مؤسسها بافتتاح المجمع الإداري والثقافي

وجه الدكتور محمود عبدربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، تحية إلى روح الدكتور أحمد زويل، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء، مؤسس المدينة، في ذكرى وفاته التي تواكب الثاني من أغسطس كل عام؛ إذ رحل العالم الكبير عن دنيانا في عام 2016، عن عمر يناهز 70 عاما، أسهم خلالها في مسيرة البشرية بالكثير من العمل الجاد في مجال البحث العلمي والاكتشافات الكيميائية غير المسبوقة.

وحرص الدكتور أحمد زويل على مساعدة وطنه، من خلال تأسيس مدينة علمية تضم العديد من المكونات كمشروع قومي يسهم في دعم مسيرة مصر في البحث العلمي، بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية، لما لذلك من تأثير كبير على الاقتصاد والإنتاج القومي.

وقال «عبدربه»، في بيان له، إنه لمن حسن الطالع أن يتزامن إحياء ذكرى رحيل العالم المصري الكبير مع تحقيق المدينة نهضة كبيرة على كل المستويات العلمية والإنشائية؛ إذ تستعد المدينة لاستلام المجمع الإداري والثقافي بمقرها في حدائق أكتوبر، بعد الانتهاء من تشطيبه وتأثيثه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، طبقا لأرقى وأحدث المعايير.

ولفت الدكتور محمود عبدربه، إلى إعلان صحيفة التايمز البريطانية مؤخرا تصدر مدينة زويل للجامعات والمراكز المصرية، التصنيف الخاص بمعاييرها محليا، في المركز الأول، وحصولها على المركز العاشر عربيا، على الرغم من حداثة عهدها، وعدد أعضاء هيئة التدريس والباحثين المحدود.

وشدد «عبدربه» على أن أسرة المدنية مستمرة في أداء الرسالة، موجهًا الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبًا، التي تدعم المدينة بكل قوة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، إتساقا مع رؤية مصر الحديثة الساعية لبناء جمهورية جديدة توفر الحياة الكريمة لكل أبنائها.