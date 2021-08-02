ضبط نصف طن بانجو بحوزة عناصر إجرامية بالإسماعيلية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

وفي هذا الصدد، تمكنت قوات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، عقب تقنين الإجراءات من ضبط «سائق سيارة ربع نقل «ثلاجة»، وعاطل، مقيمين بالإسماعيلية، حال قيامهما بمحاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بمنطقة شرق النفق دائرة قسم شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، بحوزتهما 190 لفافة من نبات البانجو المخدر، وزنت نحو نصف طن تقريبًا، مخبأة داخل ثلاجة السيارة.

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.