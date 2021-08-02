انقلبت داخل ترعة.. تفاصيل حادث سيارة أسئلة امتحانات الثانوية بالمنيا

أصيب 3 أعضاء بمركز توزيع أسئلة امتحان الثانوية العامة وسائق إثر انقلاب سيارة «ربع نقل»، محملة بأوراق أسئلة الامتحانات داخل ترعة بالقرب من قرية صفط الخمار بمركز المنيا، وكانت السيارة متجهة لتوزيع أسئلة الامتحان بلجنتين تابعتين لمركز أبوقرقاص، ونتج عن الحادث تلف المظاريف التي تضم أسئلة الامتحان، وتم تدبير أسئلة الامتحان الاحتياطي وتوزيعها قبل انعقاد اللجان.

كانت الأجهزة الأمنية في المنيا، تلقت إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل تابعة للمحافظة، داخل إحدى الترعة، بالقرب من قرية «صفط الخمار»، التابعة لمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

بالانتقال تبين أنه أثناء قيادة عماد مصطفي حسين للسيارة وبصحبته 3 من أعضاء مركز توزيع الأسئلة انقلبت بهم السيارة داخل الترعة أثناء توجههم إلي لجان الامتحانات المنعقدة داخل لجنتي بلنصورة وبني خيار التابعتين لمركز أبوقرقاص.

وأفادت مصادر أمنية أن الحادث وقع صباح اليوم قبل انعقاد الامتحانات بسبب محاولة تخطي سيارة أخرى للسيارة المحملة بأوراق أسئلة الامتحانات، ولضيق الطريق المؤدي لقرية بني خيار، سقطت السيارة داخل الترعة.

علي الفور تم إخطار غرفة العمليات المخصصة بمتابعة الامتحانات، حيث تم إرسال أوراق اسئلة الامتحان الاحتياطي بعدما تسبب الحادث في تلف المظاريف التي بداخلها الأسئلة وانتقلت أجهزة الأمن وتم انتشال السيارة وتعين حراسة أمنية عليها، لحين إتخاذ الاجراءات اللازمة.

وورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية من غرفة العمليات الفرعية بمحافظة المنيا، بوقوع حادث سير لسيارة محملة بـ «2» صندوق خاص بامتحانات الثانوية العامة بإحدى لجان أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وتم إتخاذ الإجراءات الفورية لتعويض اللجنة المذكورة بكراسات أسئلة الامتحان، والتواصل مع رؤساء اللجان باحتساب وقت إضافى للطلاب من بداية توزيع الأسئلة، وكذلك التحفظ على الصناديق التالفة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية ونقلها لمركز توزيع الأسئلة.