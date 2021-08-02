لأول مرة.. فوز سيدتين في انتخابات صندوق التأمين بجامعة المنيا

فازت سيدتان لأول مرة في انتخابات صندوق التأمين لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة المنيا، التي تنافس فيها 7 مرشحين بينهم 3 من أعضاء هيئة التدريس، و4 آخرين، لاختيار 3 منهم بمجلس إدارة الصندوق.

ووفقا لبيان صادر عن الجامعة، اليوم، أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كل من: «الدكتور أحمد علي حسن الطوخي بكلية الزراعة بعد حصوله علي ٩٩٧ صوتا، والدكتورة هناء عبد الحميد محمد برعي بكلية التربية، وحصلت علي ٨٤٨ صوتا عن أعضاء هيئة التدريس، كما فازت سميرة سعد حبشي بإدارة الموارد البشرية وحصلت علي ٣٨٥ صوتا عن العاملين بالجامعة».

وقبل إجراء الانتخابات انعقدت الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، برعاية الأستاذ الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، والأستاذ الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة الصندوق.

وافتتح رئيس الجامعة جدول أعمال الصندوق، ورحب فى بداية كلمته بعمل الصندوق والقائمين عليه من المجهودات المبذولة والعمل التطوعى لتحسين أوضاع ومزايا الصندوق، كما عرض بعض مزايا الصندوق لهذا العام، وعلي رأسها زيادة مكافأة نهاية الخدمة من 148 شهر إلى 155 شهر دون المساس بالحد الأقصى، مؤكدا أن جميع قرارات الصندوق مدروسة ومحسوبة لكي تصبح فى مصلحة أعضاء هيئة التدريس والعاملين علي حد السواء.

وأكد الدكتور عصام فرحات، ارتفاع إيرادات الصندوق إلى مايقرب من 15 مليون جنيه، بجانب وصول الأصول المالية إلى مايقرب من 152 مليون جنيه، وهذا يؤكد علي مميزات الصندوق والتي تصل لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

ووجّه الدكتور جمال خيري عضو مجلس إدارة الصندوق، الشكر لكل من ساهم في إنجاح وتحقيق مزايا جديدة للصندوق متمنيا المزيد من النجاح في الفترة المقبلة تحت قيادة رئيس جامعة المنيا.