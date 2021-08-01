محافظ المنيا يستقبل وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، برئاسة دكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج، بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة.

ضم الوفد كل من، الدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية المحلية، والدكتورة ناهد أديب، مدير مكون التطوير المؤسسي وبناء القدرات، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية والدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون التخطيط والتنمية المحلية.

ناقش محافظ المنيا مع الوفد، الملامح العامة لبرنامج التنمية المحلية ومتطلبات الفترة القادمة، تمهيدا لإطلاق أنشطة البرنامج ، خلال مرحلته الجديدة التي تشمل محافظتي المنيا، وأسيوط، كامتداد جغرافي للبرنامج، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بمحافظات الصعيد.

قال محافظ المنيا، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل بخطى سريعة على تنمية صعيد مصر، حيث تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، بهدف الارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ، أن المحافظة وضعت خطة متكاملة وشاملة، اقتحمت بها جميع التحديات، والصعوبات، التي تواجه دعم التنمية والنهضة الاقتصادية، في المحافظة، بجميع المجالات، وفقاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وذلك لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتا أنه تم تشغيل وإعادة العمل في عدد من المشاريع التي توقفت لسنوات منها مصنع العسل الأسود في ملوي وتشغيل عنابر تربية الدواجن في المنطقة الصناعية وكذلك المجزر الالي بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.

أشاد دكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالجهود المبذولة من قبل المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم والاهتمام، حيث يهدف البرنامج لتنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال التطوير المؤسسي، ونظم العمل، وتنمية القدرات المحلية، موضحا أن المحافظة تخطو خطوات جادة وقوية من خلال برنامج تنمية الصعيد وكذلك المشروع القومي لتطوير الريف المصري، مما ساهم في تحقيق سرعة في الإنجاز وكفاءة وجودة عالية في الأعمال.

واستعرض مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في لقاء موسع شهده المحافظ أبرز الملامح العامة للبرنامج ومكوناته وكذلك مراحل تطوير منظومة التخطيط والتنمية والاطار الاستراتيجي للتنمية المحلية المتكاملة وأهم الممارسات الجيدة.

كما تناول «الهلباوي»، الإطار العام لخطة العمل السنوية حتى نهاية ديسمبر 2021، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي، من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيا في عملية التنمية، وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.