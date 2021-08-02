أبرز الشخصيات والأماكن على العملات الجديدة: حورس ورمسيس والفتاح العليم

يبدأ البنك المركزي، طرح أول عملات بلاستيكية، في تاريخ مصر، «الفلوس الجديدة في مصر»، كما يبحث عنها القراء، في نوفمبر المقبل، وهي مصنوعة من البوليمر، بحسب ما أعلن «المركزي» في بيان له.

ولا تقتصر تغيرات العملة الفلوس الجديدة، على المادة التي تصنع منها، ولكن حجم وشكل العملات البلاستيكية الجديدة، حيث تمّ وضع صور مختلفة عن تلك الموجودة في العملات الورقية في معظمها.

الفلوس الجديدة في مصر

وتعد عملة الـ10 جنيهات من العملات الأكثر تداولًا، وسيتمّ طرحها أولًا، وتغيير حجمها، والصور الموجودة عليها حيث توجد عليها صورة لمسجد الفتاح العليم، المبني في العاصمة الادارية الجديدة، ومن الوجه الآخر صورة للملك رمسيس ويختلف تصميم الـ10 جنيهات الجديدة عن الشكل التقليدي لها، وستأخذ شكل عصري ورائع وستحمل صورة تمثال رمسيس، مع خطوط عصرية جديدة وتصميم الصور بلوحة فنية ويتم صنعها من ماده البوليمر، والمادة لها إمكانية كبيرة في مقاومة نقل الميكروبات، كما أنها تمتلك عمر افتراضي يقدر بـ3 أضعاف عمر العملة الورقية ويصعب تزويرها، لكن جدواها الاقتصادية وعمرها الطويل سيشفع لها ويجعلها أفضل من العملة الورقية.

وأعلن البنك المركزي، أنَّه سيبدأ طرح أولى النقود البلاستيكية أو «الفلوس الجديدة في مصر» التي ستكون من فئة الـ10 جنيهات، وسيتمّ تداولها الى جانب العملات الورقية، ثم سيتمّ طرح العملات فئة الـ20 والـ50 جنيهًا، حتى باقي العملات خلال الفترات المقبلة، ويتعرف الشعب المصري على شكل العملة البلاستيكية المصرية الجديدة، وسيتاح له تداولها خلال شهر نوفمبر 2021.

وكانت الصورة الموجودة على عملة الـ10 جنيهات الحالية لمسجد الرفاعي والوجه الآخر للعملة صورة الملك خفرع.

ومن الصور أيضًا على العملات أو على عملة الـ20 جنيهًا البلاستيكية حيث ظلت الصور دون تغير لمسجد محمد علي وملكة فرعونية مع صورة للعجلات الحربية وإن تغير حجم العملة.

العشرة جنيهات أول الفلوس الجديدة

وأعلن البنك المركزي، أنَّه سيتمّ أولًا طرح العشرة جنيهات ثم بعد فترة طرح العملات من فئة الـ20 والـ50 جنيهًا.

وكان مسجد أبو حريبة ومعبد حورس في مدينة على العملة فئة الـ50 جنيهًا، والتي لم يعلن هل تمّ تغييرها أم لا، ومسجد أبو حريبة بناه الأمير قجماس الإسحاقي، أحد أمراء المماليك.

وأوضح البنك المركزي، أنَّ الصور التي أعلنت للعملة البلاستيكية هي مجرد نماذج وليس الشكل النهائي.