«الأورمان»: إجراء 9750 عملية جراحية لغير القادرين في المنيا

أعلنت جمعية الأورمان، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، عن إجراء 9750 عملية جراحية لمختلف أنواع جراحات العيون للمرضى غير القادرين بقرى ونجوع محافظة المنيا، ضمن مشروع «مكافحة العمى»، واستكمالاً لمبادرة «النور من حقك»، التى أطلقتها جمعية الأورمان وتستهدف علاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة لعلاج أمرض العيون في مصر والتى تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية، حيث قامت الجمعية بإجراء عدد كبير من العمليات.

وأضاف «شعبان»، أن المبادرة امتدت لجميع مراكز المحافظة، وتأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين.

وأشار إلى أن مبادرة «النور من حقك»، يتم من خلالها توقيع الكشف الطبى على الأهالى في قراهم وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أى اعباء تثقل كاهله.

الجدير بالذكر أن «الأورمان» نجحت في توقيع الكشف الطبي على 950 ألف مريض من خلال القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية وإجراء العمليات الجراحية بتكلفة تصل إلى 270 مليون جنيه.