ندوة توعوية بحوش عيسى للمجلس القومي للمرأة في البحيرة

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، برئاسة المهندسة ذكية رشاد، ندوة توعوية، اليوم، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمجلس قرية نجيب محفوظ بمركز حوش عيسي، تحت رعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وفى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية وخفض معدلات النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية ونشر الوعي بالقضية السكانية، وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، خاصةً بالمناطق النائية والمحرومة وقرى مبادرة «حياة كريمة».

وخلال الندورة، أكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة على أهمية دور المجلس في الاهتمام بقضايا المرأة والمرأة المعيلة، ومشاركته في وضع بعض نصوص الدستور والقوانين الخاصة بالمرأة، والاستماع إلى المشكلات وتصعيدها إلى الجهات المعنية، مثل ختان الإناث والزواج المبكر، بالإضافة إلى دوره في استخراج الرقم القومي بالمجان، وعمل دورات تدريبية على المشروعات الصغيرة القائمة على الميزة النسبية وندوات تثقيفية في كافة المجالات.

كما أوضح الدكتور مصطفي خليفة، أهداف مبادرة «حياة كريمة»، التي تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية والمرافق وحل مشكلة ضعف ضغط المياه وانقطاعها، ورفع كفاءة شبكات الكهرباء بالإضافة إلى الدور الخدمي للمبادرة في تطوير وإنشاء المدارس والوحدات الصحية والمستشفيات، وإنشاء مجمع خدمات بجميع القري ورفع كفاءة ومستوى منازل القرية.

وتحدثت الدكتورة إيناس الجويلي، مدير التأمين الصحي، عن القضاء على فيروس سي بالقرى، وحثت على ضرورة التسجيل لأخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا، كما تناولت الندوة رأي الدين الإسلامي ورأي الكنيسة في قضية ختان الإناث وأن الدين لم يحث على ذلك، وكذا قضية الزواج المبكر ومدى خطورته، كما تناولت الندوة أهمية المشاركة المجتمعية بقرى حياة كريمة، وأهمية بناء الأسرة الصغيرة.

وخلال الندوة، تم استعراض البرنامج التكميلي للمجتمع الريفي «أهل الريف»، الذي يقدمه البنك الزراعي، ويهدف إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر سواء كانت «زراعية، تصنيع زراعي، حرفي، تجاري»، وذلك لتعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوي الأمن الغذائي ومستوي معيشة الفرد، بالإضافة إلى توفير مصدر زيادة الدخل من خلال تمويل متناهي الصغر لمشروعات ريفية، منها تربية الطيور والحيوانات المنزلية وتجارة الغلال والحرف اليدوية، بهدف تمكين أهل الريف اقتصاديا وتماشيا مع مبادرة البنك المركزي للشمول المالي برنامج «باب رزق».