كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ..شروط القبول ومصروفات الدراسة

تعد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة إحدي الكليات التكنولوجية التي إنطلقت الدراسة بها في العام الجامعي الماضي 2021/2020 وتمنح بكالوريوس في التكنولوجيا، كما تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه.

«الوطن»، تستعرض شروط القبول والمصروفات الدراسية وخريطة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة علي مستوي الجمهورية في إطار خدماتها التي تقدمها لقراءها علي مدار الساعة.

خريطة توزيع كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في مصر

يوجد بمصر 3 كليات لتكنولوجيا الصناعة والطاقة موزعة كالتالي:

- كلية التكنولوجيا للصناعة والطاقة في جامعة القاهرة الجديدة المتواجدة في التجمع الخامس

- الكلية الكورية المصرية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة في جامعة بني سويف

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في قويسنا جامعة الدلتا التكنولوجية .

وتقبل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طلاب الثانوية العامة كما تقبل أيضا طلاب التعليم الفني بنظام الثلاث سنوات ويشترط دخول الطالب امتحان القبول بالجامعة.

برامج الدراسة في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

يوجد في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة عدة برامج دراسة يمكن للطلاب الإختيار منها وفق قواعد كل كلية كالتالي :

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في القاهرة الجديدة وتشمل برامج «الميكاترونكس والأوتوترونكس وبرنامج تكنولوجيا المعلومات وبرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة».

- الكلية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف تشمل البرامج «برنامج الميكاترونكس و برنامج تكنولوجيا المعلومات».

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في الدلتا بقويسنا تشمل برامج «برنامج الميكاترونكس و الاوتوترونكس و برنامج تكنولوجيا المعلومات».

مصروفات الدراسة في كلية الصناعة والطاقة

تصل مصروفات الدراسة في كلية الصناعة والطاقة في العام الأول إلى 12000 جنيه مصري وفي العام الثاني تبلغ مصاريف الدراسة 12000 جنيه مصري وفي العام الثالث يصل المبلغ إلى 20000 حيث يزيد بمقدار 8 آلاف جنيه عن العام الأول والثاني وفي العام الرابع والأخير يكون المبلغ 20000 كما كان في العام الثالث من الدراسة بالكلية.

شروط القبول في كلية الصناعة والطاقة

لا تقبل كلية الصناعة والطاقة بالجامعات التكنولوجية الطالب إلا حال تجاوزه اختبار القبول، وتخطيه بنسبة تتعدى 60 % و يكون اختبار القبول في اللغة الانجليزية ومعلومات عن الرياضيات وخبرات ومعلومات عن الحاسب الآلي وكيفية إستخدامه.

طريقة التقديم في كلية الصناعة والطاقة

ويبدأ التقديم في كلية الصناعة والطاقة بالقاهرة الجديدة والدلتا وبني سويف وذلك في تنسيق الجامعات 2021 من خلال الخطوات التالية:

- التقديم في موقع التنسيق الإلكتروني لحجز اختبارات القدرات في الجامعات التكنولوجية حيث تبدأ اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية

- بعد اجتياز الاختبار والقبول كلية الصناعة والطاقة ينتظر الطالب للتقديم في مراحل التنسيق حيث ستكون الكليات متاحة لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية في تنسيق 2021

- تقبل الكليات الجديدة طلاب أدبي أو علمي وطلاب الشهادات الفنية المختلفة من خلال تنسيق الجامعات 2021.

مدة الدراسة في كلية الصناعة والطاقة في الجامعات التكنولوجية

مدة الدراسة بكلية الصناعة والطاقة 4 سنوات تتيح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهنى فوق المتوسط والخروج لسوق العمل أو استكمال العامين للحصول على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.

وتقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة 20٪ من إجمالي عدد المقبولين بجانب طلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها ونظام الخمس سنوات أو ما يعادله وخريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80٪ من إجمالي عدد المقبولين للعام الدراسي 2022/2021.

أسئلة اختبارات القدرات في كلية الصناعة والطاقة

تتكون اختبارات القبول في كلية الصناعة والطاقة من ثلاثة أجزاء جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية وجزء لقياس مهارات الحاسب الآلي وجزء للمعلومات العامة في الرياضيات وتبلغ مدة الاختبار ساعة ونصف ويبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالًا اختياريًا من بين متعدد ويشترط للنجاح الحصول على نسبة 60٪ من الدرجة النهائية.