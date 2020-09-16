مرتباتها 1700 دولار.. وزير الاتصالات: الجامعات التكنولوجية مكسب للشباب

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الهدف من ميكنة التعليم وإنشاء جامعات رقمية يعني الاعتماد على الوسائل التكنولوجية في جميع التخصصات، بالإضافة إلى وجود مبادرات في تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية لدى الطلاب.

وأوضح "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، عبر فضائية "دي أم سي"، أن الهدف من الجامعات التكنولوجية والرقمية تقديم المساعدة للشباب في كافة التخصصات للالتحاق السريع بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن التكنولوجيا هي المستقبل في العمل والتعليم، والتعليم المتعلق بالتكنولوجيا يكسب الشاب قدرة على وجود وظيفة سريعًا بمرتب جيد، متابعًا: "مرتب الشباب 1700 دولار في الشهر من خلال العمل مع المنزل".