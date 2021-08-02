محافظ كفر الشيخ في الذكرى الخامسة لرحيل زويل: «باق بعلمه واسمه»

قال اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، إن الذكرى الخامسة لرحيل العالم الجليل الكيميائي الدكتور أحمد زويل، الذي حصل على جائزة نوبل ، تمثل أملاً للشباب العربي في صناعة مستقبل ناجح ومتقدم، مؤكداً أن أبحاث زويل أثارت إعجاب العالم، وأدخلت المجتمع العلمي في زمن جديد لم تكن تتوقعه البشرية، وإن كانت جائزة نوبل هي الأشهر إلا أنها لم تكن الوحيدة التي حصل عليها زويل، فالعالم الكبير قد حصل على 100 جائزة عالمية، وعلى المستوى الوطني حصل العالم الدكتور أحمد زويل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى وعلى قلادة النيل العظمى وهي أرفع وسام مصري اعترافاً من الدولة المصرية بابن من أبنائها الذى لطالما افتخرت به في حياته وبعد رحيله.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان صحفي، اليوم، أن ما قدمه أحمد زويل للبشرية سيعيش أبد الدهر، فإنجازاته أكثر من أن تحصى، وجهوده العلمية قطعت شوطاً كبيراً في طريق التقدم العلمي، ومنح البشرية باختراعه فرصاً عظيمةً من أجل الاكتشاف، مشيراً إلى أن العالم المصري الجليل أحمد زويل وإن كان رحل بجسده فروحه باقيةً وعلمه باق، واسمه وإنجازاته سُجلت في التاريخ العلمي والإنساني بحروفٍ من نور.

وكان أحمد زويل محبًا لوطنه وعاشقا لتراب أرض مصر ومهتماً بقضاياها، وكان يُصر علي وضع علم مصر في كل مكان يتواجد به، إن العالم الجليل لم يتأخر عندما نادته مصر، بل شيد لأبنائها صرحاً علمياً عظيماً هو مدينة زويل، فرحم الله العالم المصري الجليل، وجزاه الله خير الجزاء عن حياته التي قدمها للعلم والإنسانية.