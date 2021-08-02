ضبط 1412 قضية تموينية في 4 محافظات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات

ضبط 1412 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها:

- ضبط 7.87 طن «لحوم – كبدة – دواجن» غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرا على الصحة العامة، طبقا لتقرير اللجنة المرافقة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباحا بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

- ضبط 1.1 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، طبقا لتقرير اللجنة المرافقة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباحا بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

- ضبط 10 أطنان «دقيق فاخر – سكر - شيكولاتة»، معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرا على الصحة العامة، طبقا لتقرير اللجنة المرافقة، تمهيدا لإدخالها في تصنيع الحلويات، وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباحا بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع حلويات بدون ترخيص في محافظة القاهرة.

- ضبط 2.3 طن «أرز أبيض – مكرونة» معبأة داخل عبوات وأجولة بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرا على الصحة العامة، طبقا لتقرير اللجنة المرافقة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباحا بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص في محافظة المنوفية.

- ضبط 1.82طن سكر و312 عبوة زيت تمويني، جمعت للإتجار بها في السوق السوداء، وتحقيق أرباحا بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن محل بدال تمويني بمحافظة القاهرة.

- ضبط 5 أطنان منظفات صناعية متعددة الأغراض بدون مستندات وبيانات تجارية، وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الآثر البالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباحا بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية في محافظة الشرقية.

- ضبط 21.750 ألف قطعة مستلزمات طبية «كمامة – ماسحة كحولية» بدون مستندات، مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الآثر البالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباحا بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة.

- ضبط 6 أطنان «أسمدة زراعية»، معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.